18:58 24.12.2025
Самарские депутаты просят проверить слова представителя партии об СВО
Самарские депутаты просят проверить слова представителя партии об СВО
россия
самарская область
россия, самарская область
Россия, Самарская область
Самарские депутаты просят проверить слова представителя партии об СВО

Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
САРАТОВ, 24 дек - РИА Новости. Депутаты самарской губернской думы направили обращение в следственные органы с просьбой проверить высказывания представителя непарламентской партии об СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе думы.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе губернской думы, представитель Демократической партии России Григорий Еремеев, выступая на заседании регионального парламента во вторник, допустил возмутившие депутатов высказывания о специальной военной операции.
"Депутаты областного парламента и все присутствующие на заседании думы резко осудили услышанное выступление и признали высказывания, содержащиеся в нем, недопустимыми. В тот же день, 23 декабря, было подготовлено и направлено в органы следствия обращение, подписанное председателем самарской губернской думы Геннадием Котельниковым, с просьбой дать соответствующую оценку высказываниям", - сказал собеседник агентства.
Право на выступление представителя непарламентской партии закреплено в федеральном законе. Такие партийцы вправе не менее одного раза в год участвовать в пленарном заседании законодательного органа субъекта.
Россия
Самарская область
 
 
