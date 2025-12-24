https://ria.ru/20251224/deputaty-2064447954.html
Самарские депутаты просят проверить слова представителя партии об СВО
САРАТОВ, 24 дек - РИА Новости. Депутаты самарской губернской думы направили обращение в следственные органы с просьбой проверить высказывания представителя непарламентской партии об СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе думы.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе губернской думы, представитель Демократической партии России
Григорий Еремеев, выступая на заседании регионального парламента во вторник, допустил возмутившие депутатов высказывания о специальной военной операции.
"Депутаты областного парламента и все присутствующие на заседании думы резко осудили услышанное выступление и признали высказывания, содержащиеся в нем, недопустимыми. В тот же день, 23 декабря, было подготовлено и направлено в органы следствия обращение, подписанное председателем самарской губернской думы Геннадием Котельниковым, с просьбой дать соответствующую оценку высказываниям", - сказал собеседник агентства.
Право на выступление представителя непарламентской партии закреплено в федеральном законе. Такие партийцы вправе не менее одного раза в год участвовать в пленарном заседании законодательного органа субъекта.