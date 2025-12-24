Жителя Челябинска осудили после того, как он прокатил на капоте мужчину

ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек - РИА Новости. Водителю в Челябинске, скрывшемуся с места ДТП и прокатившему на капоте водителя другого автомобиля, суд назначил наказание в виде 14 суток административного ареста с лишением прав на год, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По предварительным данным городской ГАИ, в понедельник в 17.37 (15.37 мск) в Челябинске на улице Братьев Кашириных Hyundai столкнулся с Nissan, остановившимся перед перекрестком на светофоре, после чего скрылся с места ДТП. Водитель Nissan начал преследование скрывшегося автомобиля и позже догнал его, когда виновник ДТП остановился на светофоре. В тот момент, когда водитель автомобиля Nissan, выйдя из своего транспортного средства, попытался остановить виновника аварии, последний резко тронулся с места, совершив наезд на второго участника, прокатив его несколько метров на капоте, а затем покинул место ДТП. В результате водитель Nissan получил травмы.
"По собранным сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску материалам мировой суд вынес решение в отношении водителя, спровоцировавшего опасное ДТП в Челябинске. Виновнику назначено наказание в виде 14 суток административного ареста с последующим лишением права управления транспортными средствами сроком на один год", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба сообщала, что в отношении автонарушителя составлено два административных материала по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП и один протокол - по части 3 данной статьи за невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употребления алкогольных напитков после ДТП.