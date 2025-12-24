Жителя Челябинска осудили после того, как он прокатил на капоте мужчину

"По собранным сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску материалам мировой суд вынес решение в отношении водителя, спровоцировавшего опасное ДТП в Челябинске. Виновнику назначено наказание в виде 14 суток административного ареста с последующим лишением права управления транспортными средствами сроком на один год", - говорится в сообщении.