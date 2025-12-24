Рейтинг@Mail.ru
Жителя Челябинска осудили после того, как он прокатил на капоте мужчину - РИА Новости, 24.12.2025
11:31 24.12.2025
Жителя Челябинска осудили после того, как он прокатил на капоте мужчину
Жителя Челябинска осудили после того, как он прокатил на капоте мужчину
Жителя Челябинска осудили после того, как он прокатил на капоте мужчину

Молоточек судьи
Молоточек судьи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек - РИА Новости. Водителю в Челябинске, скрывшемуся с места ДТП и прокатившему на капоте водителя другого автомобиля, суд назначил наказание в виде 14 суток административного ареста с лишением прав на год, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По предварительным данным городской ГАИ, в понедельник в 17.37 (15.37 мск) в Челябинске на улице Братьев Кашириных Hyundai столкнулся с Nissan, остановившимся перед перекрестком на светофоре, после чего скрылся с места ДТП. Водитель Nissan начал преследование скрывшегося автомобиля и позже догнал его, когда виновник ДТП остановился на светофоре. В тот момент, когда водитель автомобиля Nissan, выйдя из своего транспортного средства, попытался остановить виновника аварии, последний резко тронулся с места, совершив наезд на второго участника, прокатив его несколько метров на капоте, а затем покинул место ДТП. В результате водитель Nissan получил травмы.
"По собранным сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску материалам мировой суд вынес решение в отношении водителя, спровоцировавшего опасное ДТП в Челябинске. Виновнику назначено наказание в виде 14 суток административного ареста с последующим лишением права управления транспортными средствами сроком на один год", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба сообщала, что в отношении автонарушителя составлено два административных материала по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП и один протокол - по части 3 данной статьи за невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употребления алкогольных напитков после ДТП.
В Челябинске ГАИ составила протокол на водителя, наехавшего на мужчину
