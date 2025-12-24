Рейтинг@Mail.ru
Защита россиянина, которого хотят экстрадировать в США, подала апелляцию - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/bolgariya-2064454489.html
Защита россиянина, которого хотят экстрадировать в США, подала апелляцию
Защита россиянина, которого хотят экстрадировать в США, подала апелляцию - РИА Новости, 24.12.2025
Защита россиянина, которого хотят экстрадировать в США, подала апелляцию
Защита россиянина Олега Ольшанского, которого арестовали в Болгарии по запросу США, подала апелляцию, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Софии. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T19:34:00+03:00
2025-12-24T19:34:00+03:00
в мире
сша
болгария
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135088/73/1350887369_0:203:2000:1328_1920x0_80_0_0_716ba95534798b17e886e52bb3899123.jpg
https://ria.ru/20251224/bolgariya-2064453896.html
сша
болгария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135088/73/1350887369_129:0:1900:1328_1920x0_80_0_0_2039b97ea1aac5e683f3157e0e79c427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, болгария, россия
В мире, США, Болгария, Россия
Защита россиянина, которого хотят экстрадировать в США, подала апелляцию

РИА Новости: защита Ольшанского, хотят экстрадировать в США, подала апелляцию

© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Fotolia / Astrug
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Защита россиянина Олега Ольшанского, которого арестовали в Болгарии по запросу США, подала апелляцию, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Софии.
На прошлой неделе российское посольство в Софии сообщило РИА Новости, что в Болгарии по запросу США арестованы двое граждан России - Олег Ольшанский и Сергей Ивин. По делу первого болгарский суд принял решение об экстрадиции в США, защита намерена его обжаловать. Консульские сотрудники посольства посещают их в софийском СИЗО, поддерживают контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствуют на судебных слушаниях. Росграждан обвиняют в нарушении американских санкций и отмывании денег.
"Сторона защиты подала на апелляцию. Ожидается новое рассмотрение дела в апелляционном суде в начале января 2026 году", - сказали агентству в дипмиссии.
Вид на город София в Болгарии - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Болгарии одобрили экстрадицию россиянина в США
Вчера, 19:30
 
В миреСШАБолгарияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала