Защита россиянина, которого хотят экстрадировать в США, подала апелляцию

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Защита россиянина Олега Ольшанского, которого арестовали в Болгарии по запросу США, подала апелляцию, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Софии.
На прошлой неделе российское посольство в Софии сообщило РИА Новости, что в Болгарии по запросу США арестованы двое граждан России - Олег Ольшанский и Сергей Ивин. По делу первого болгарский суд принял решение об экстрадиции в США, защита намерена его обжаловать. Консульские сотрудники посольства посещают их в софийском СИЗО, поддерживают контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствуют на судебных слушаниях. Росграждан обвиняют в нарушении американских санкций и отмывании денег.
"Сторона защиты подала на апелляцию. Ожидается новое рассмотрение дела в апелляционном суде в начале января 2026 году", - сказали агентству в дипмиссии.
В Болгарии одобрили экстрадицию россиянина в США
Вчера, 19:30