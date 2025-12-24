Вид на город София в Болгарии. Архивное фото

Вид на город София в Болгарии

В Болгарии одобрили экстрадицию россиянина в США

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Болгарский суд одобрил экстрадицию россиянина Сергея Ивина в США, сообщили РИА Новости в посольстве в Софии.

"Адвокат планирует подать документы на апелляцию в ближайшее время", — добавили там.

В свою очередь, защита другого гражданина России , Олега Ольшанского, уже подала на апелляцию. Решение о его высылке в Соединенные Штаты суд принял на прошлой неделе. Новое рассмотрение дела ожидается в начале января.

Об аресте Ивина и Ольшанского по запросу Вашингтона стало известно в минувшую пятницу. Их обвиняют в нарушении американских санкций и отмывании денег.