19:30 24.12.2025 (обновлено: 19:54 24.12.2025)
В Болгарии одобрили экстрадицию россиянина в США
В Болгарии одобрили экстрадицию россиянина в США
Болгарский суд одобрил экстрадицию россиянина Сергея Ивина в США, сообщили РИА Новости в посольстве в Софии. РИА Новости, 24.12.2025
В Болгарии одобрили экстрадицию россиянина в США

РИА Новости: болгарский суд одобрил экстрадицию россиянина Ивина в США

© iStock.com / Nikolay PandevВид на город София в Болгарии
Вид на город София в Болгарии - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© iStock.com / Nikolay Pandev
Вид на город София в Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Болгарский суд одобрил экстрадицию россиянина Сергея Ивина в США, сообщили РИА Новости в посольстве в Софии.
"Адвокат планирует подать документы на апелляцию в ближайшее время", — добавили там.
В свою очередь, защита другого гражданина России, Олега Ольшанского, уже подала на апелляцию. Решение о его высылке в Соединенные Штаты суд принял на прошлой неделе. Новое рассмотрение дела ожидается в начале января.
Об аресте Ивина и Ольшанского по запросу Вашингтона стало известно в минувшую пятницу. Их обвиняют в нарушении американских санкций и отмывании денег.
Сотрудники консульств России в Болгарии посещали арестованных в софийском СИЗО. Российское диппредставительство не получало жалоб на состояние их здоровья и содействовало в улучшении условий их содержания под стражей. Представители поддерживали тесный контакт с арестованными и их адвокатами, а также присутствовали на слушаниях.
Здание посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Посольство в Софии надеется на непредвзятость в деле по экстрадиции россиян
