Рейтинг@Mail.ru
Арестованных в Болгарии россиян обвиняют в нарушении санкций США - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/bolgariya-2064452869.html
Арестованных в Болгарии россиян обвиняют в нарушении санкций США
Арестованных в Болгарии россиян обвиняют в нарушении санкций США - РИА Новости, 24.12.2025
Арестованных в Болгарии россиян обвиняют в нарушении санкций США
Арестованных в Болгарии по запросу США россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина обвиняют в нарушении американских санкций и отмывании денег, сообщили РИА... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T19:22:00+03:00
2025-12-24T19:22:00+03:00
в мире
сша
болгария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859492056_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c04ff24f7e5a4c273b3c2a92aefef47b.jpg
https://ria.ru/20251219/bolgarija-2063387400.html
сша
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859492056_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7abb3eeace685e2472693c514733914e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, болгария
В мире, США, Болгария
Арестованных в Болгарии россиян обвиняют в нарушении санкций США

Посольство в Софии: россиян обвиняют в нарушении санкций США и отмывании денег

© Фото : Министерство на вътрешните работиАвтомобиль болгарской полиции
Автомобиль болгарской полиции - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Министерство на вътрешните работи
Автомобиль болгарской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Арестованных в Болгарии по запросу США россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина обвиняют в нарушении американских санкций и отмывании денег, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Софии.
На прошлой неделе российское посольство в Софии сообщило РИА Новости, что в Болгарии по запросу США арестованы двое граждан России - Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Консульские сотрудники посольства посещают их в софийском СИЗО, поддерживают контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствуют на судебных слушаниях.
"Одиннадцатого и двенадцатого декабря сего года в Софии состоялось судебное заседание по экстрадиции Олега Ольшанского. Слушания дела проводились по двум статьям - нарушение санкций США и отмывание денег", - сказали агентству в посольстве.
"Шестнадцатого декабря сего года Сергею Ивину продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. 22 декабря сего года состоялось судебное заседание по экстрадиции росгражданина. Слушания дела проводились по двум статьям - нарушение санкций США и отмывание денег", - добавили в дипмиссии.
Вид на город Софию в Болгарии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Болгарии дипломаты присутствуют на слушаниях по делу экстрадиции россиян
19 декабря, 18:18
 
В миреСШАБолгария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала