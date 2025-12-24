https://ria.ru/20251224/bolgariya-2064452869.html
Арестованных в Болгарии россиян обвиняют в нарушении санкций США
Посольство в Софии: россиян обвиняют в нарушении санкций США и отмывании денег
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Арестованных в Болгарии по запросу США россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина обвиняют в нарушении американских санкций и отмывании денег, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Софии.
На прошлой неделе российское посольство в Софии
сообщило РИА Новости, что в Болгарии
по запросу США
арестованы двое граждан России
- Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Консульские сотрудники посольства посещают их в софийском СИЗО, поддерживают контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствуют на судебных слушаниях.
"Одиннадцатого и двенадцатого декабря сего года в Софии состоялось судебное заседание по экстрадиции Олега Ольшанского. Слушания дела проводились по двум статьям - нарушение санкций США и отмывание денег", - сказали агентству в посольстве.
"Шестнадцатого декабря сего года Сергею Ивину продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. 22 декабря сего года состоялось судебное заседание по экстрадиции росгражданина. Слушания дела проводились по двум статьям - нарушение санкций США и отмывание денег", - добавили в дипмиссии.