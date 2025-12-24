https://ria.ru/20251224/biznes-2064382445.html
Песков объяснил, почему встреча Путина с бизнесом будет в закрытом формате
Песков объяснил, почему встреча Путина с бизнесом будет в закрытом формате - РИА Новости, 24.12.2025
Песков объяснил, почему встреча Путина с бизнесом будет в закрытом формате
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил закрытый формат беседы российского лидера Владимира Путина с представителями бизнеса откровенным... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:44:00+03:00
2025-12-24T15:44:00+03:00
2025-12-24T16:03:00+03:00
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20251224/putin-2064206572.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Песков объяснил, почему встреча Путина с бизнесом будет в закрытом формате
Песков: встреча Путина с бизнесом пройдет в закрытом формате из-за откровенности