Песков объяснил, почему встреча Путина с бизнесом будет в закрытом формате
15:44 24.12.2025
Песков объяснил, почему встреча Путина с бизнесом будет в закрытом формате
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил закрытый формат беседы российского лидера Владимира Путина с представителями бизнеса откровенным характером встречи.
Песков сообщил, что встреча Путина с представителями бизнеса планируется в закрытом формате.
"Разговор с бизнесом носит откровенный характер, ставятся открыто вопросы... наиболее продуктивно это обсуждение проходит в закрытом формате", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о причинах выбора закрытого формата встречи.
Накануне глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил, что представители бизнеса рассчитывают на встречу с президентом в среду, 24 декабря, добавив, что ее проведение запланировано на вечернее время.
Бизнес ждет встречи с Путиным
Вчера, 00:15
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияДмитрий ПесковАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
