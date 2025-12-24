Воронежский бизнес и общественники передали легковые автомобили в зону СВО

ВОРОНЕЖ, 24 дек - РИА Новости. Воронежские предприниматели и общественники передали несколько партий помощи, в том числе несколько легковых автомобилей, участникам СВО, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Воронежские общественники и предприниматели продолжают помогать нашим ребятам, которые выполняют задачи на передовой. Несколько партий помощи было недавно передано и при участии сотрудников правительства региона. Так, региональное отделение ОНФ направило "за ленточку" несколько легковых автомобилей, ранее состоявших на балансе наших структур", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

По словам Гусева, в среду воронежским мобилизованным и их сослуживцам передали дорогостоящее оборудование и технику, бытовые вещи и гостинцы от местного бизнеса, общественных организаций, неравнодушных жителей и ОНФ.

"Ребята получили новые бензопилы, автомобильные радиостанции, генераторы, аккумуляторы, зарядные устройства, моторное масло, газовые баллоны, влажные салфетки, тёплые носки, средства личной гигиены, продукты питания (в том числе протеиновые батончики, печенье, снеки воронежского производства, мясные консервы), а также квадрокоптер Mavic 4", — добавил Гусев.

Губернатор рассказал, что часть помощи направили Гарантийный фонд Воронежской области, один из известных автомобильных дилеров, кондитерская и торговые сети. Кроме того, автономные дизельные печи, детектор БПЛА, зимнюю резину на внедорожники закупил крупный местный торговый дом.