Воронежский бизнес и общественники передали легковые автомобили в зону СВО
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:01 24.12.2025 (обновлено: 15:15 24.12.2025)
Воронежский бизнес и общественники передали легковые автомобили в зону СВО
Воронежский бизнес и общественники передали легковые автомобили в зону СВО - РИА Новости, 24.12.2025
Воронежский бизнес и общественники передали легковые автомобили в зону СВО
Воронежские предприниматели и общественники передали несколько партий помощи, в том числе несколько легковых автомобилей, участникам СВО, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.12.2025
надежные люди
воронежская область
александр гусев (губернатор)
общероссийский народный фронт
воронежская область
воронежская область, александр гусев (губернатор), общероссийский народный фронт
Надежные люди, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Общероссийский народный фронт
Воронежский бизнес и общественники передали легковые автомобили в зону СВО

Воронежский бизнес и общественники передали гумпомощь на фронт

Воронежский бизнес и общественники передали несколько партий помощи участникам СВО
Воронежский бизнес и общественники передали несколько партий помощи участникам СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Гусев/Telegram
Воронежский бизнес и общественники передали несколько партий помощи участникам СВО
ВОРОНЕЖ, 24 дек - РИА Новости. Воронежские предприниматели и общественники передали несколько партий помощи, в том числе несколько легковых автомобилей, участникам СВО, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Воронежские общественники и предприниматели продолжают помогать нашим ребятам, которые выполняют задачи на передовой. Несколько партий помощи было недавно передано и при участии сотрудников правительства региона. Так, региональное отделение ОНФ направило "за ленточку" несколько легковых автомобилей, ранее состоявших на балансе наших структур", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
По словам Гусева, в среду воронежским мобилизованным и их сослуживцам передали дорогостоящее оборудование и технику, бытовые вещи и гостинцы от местного бизнеса, общественных организаций, неравнодушных жителей и ОНФ.
"Ребята получили новые бензопилы, автомобильные радиостанции, генераторы, аккумуляторы, зарядные устройства, моторное масло, газовые баллоны, влажные салфетки, тёплые носки, средства личной гигиены, продукты питания (в том числе протеиновые батончики, печенье, снеки воронежского производства, мясные консервы), а также квадрокоптер Mavic 4", — добавил Гусев.
Губернатор рассказал, что часть помощи направили Гарантийный фонд Воронежской области, один из известных автомобильных дилеров, кондитерская и торговые сети. Кроме того, автономные дизельные печи, детектор БПЛА, зимнюю резину на внедорожники закупил крупный местный торговый дом.
"Знаю, что часть гуманитарной помощи для своего подразделения получал наш прославленный боец с позывным Левша. Мне передали благодарность от него. По словам бутурлиновца, новая партия необходимых вещей — это не просто помощь, а знак того, что дома помнят и ждут. Восхищаюсь самоотверженностью Левши и его бойцов, выполняющих задачи на одном из самых сложных направлений. Буду ждать от него новых весточек. Работы у ребят только прибавляется, но и поддержка наших волонтеров, уверен, станет только масштабнее", — подытожил Гусев.
Надежные людиВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Общероссийский народный фронт
 
 
