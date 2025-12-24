Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о результатах проверок иностранцев по биометрии
16:43 24.12.2025
Собянин рассказал о результатах проверок иностранцев по биометрии
Собянин рассказал о результатах проверок иностранцев по биометрии
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за год система проверок иностранцев по биометрии "отсеяла" около 45 тысяч человек. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:43:00+03:00
2025-12-24T16:43:00+03:00
москва
сергей собянин
московская городская дума
московский авиационный узел
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
москва
москва, сергей собянин, московская городская дума, московский авиационный узел, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
Москва, Сергей Собянин, Московская городская дума, Московский авиационный узел, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
Собянин рассказал о результатах проверок иностранцев по биометрии

Собянин: система проверок иностранцев по биометрии отсеяла 45 тыс человек за год

Процедура снятия биометрических данных
© РИА Новости / Алексей Даничев
Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за год система проверок иностранцев по биометрии "отсеяла" около 45 тысяч человек.
В среду Собянин выступает на пленарном заседании с ежегодным отчетом перед Мосгордумой. Он рассказал, что в Московском авиационном узле создана система биометрии, которая начала функционировать с декабря 2024 года. С помощью этой системы во всех аэропортах Москвы мигранты предоставляют свою биометрию, фотографии, отпечатки пальцев.
«
"Система является заслоном от въезда тех, кто нежелателен на нашей территории, кто находится в контрольном списке, так называемом, нежелательных граждан. За год отсеяла около 45 тысяч человек. Это примерно 10% от уникальных граждан, мигрантов, которые въезжают к нам", - сказал Собянин в ходе заседания.
Приложение "Амина" установили более миллиона иностранцев, заявил Собянин
Приложение "Амина" установили более миллиона иностранцев, заявил Собянин
МоскваСергей СобянинМосковская городская думаМосковский авиационный узелОтчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
