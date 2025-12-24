Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к Воронежу

Специальная военная операция на Украине
 
22:44 24.12.2025
Силы ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к Воронежу
Силы ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к Воронежу
Несколько беспилотников сбито на подлете к Воронежу, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости, 24.12.2025
Силы ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к Воронежу

Силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотников на подлете к Воронежу

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Несколько беспилотников сбито на подлете к Воронежу, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«
"Дежурными силами ПВО на подлёте к Воронежу обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор напомнил жителям, что режим опасности БПЛА сохраняется на всей территории региона.
