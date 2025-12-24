https://ria.ru/20251224/bespilotniki-2064473265.html
Силы ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к Воронежу
Силы ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к Воронежу
Несколько беспилотников сбито на подлете к Воронежу, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T22:44:00+03:00
2025-12-24T22:44:00+03:00
2025-12-24T22:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
Силы ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к Воронежу
Силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотников на подлете к Воронежу