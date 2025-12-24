Рейтинг@Mail.ru
Беглов открыл первую очередь новой трамвайной линии "Славянка" в Петербурге - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 24.12.2025 (обновлено: 14:03 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/beglov-2064330173.html
Беглов открыл первую очередь новой трамвайной линии "Славянка" в Петербурге
Беглов открыл первую очередь новой трамвайной линии "Славянка" в Петербурге - РИА Новости, 24.12.2025
Беглов открыл первую очередь новой трамвайной линии "Славянка" в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл пассажирское движение по первому этапу скоростной трамвайной линии "Славянка", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T13:34:00+03:00
2025-12-24T14:03:00+03:00
санкт-петербург
россия
царское село
александр беглов
владимир путин
славянка
газпромбанк
"дом.рф"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064333810_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_36bf99ef0f50d7eddceb11823b5f2c6f.jpg
санкт-петербург
россия
царское село
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064333810_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_5373672789aa3d6161647567b3e1829d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, царское село, александр беглов, владимир путин, славянка , газпромбанк, "дом.рф"
Санкт-Петербург, Россия, Царское Село, Александр Беглов, Владимир Путин, Славянка , Газпромбанк, "Дом.РФ"
Беглов открыл первую очередь новой трамвайной линии "Славянка" в Петербурге

Беглов открыл пассажирское движение по трамвайной линии "Славянка"

© Фото : Александр Беглов/TelegramБеглов открыл первую очередь новой трамвайной линии "Славянка" в Петербурге
Беглов открыл первую очередь новой трамвайной линии Славянка в Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Александр Беглов/Telegram
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл пассажирское движение по первому этапу скоростной трамвайной линии "Славянка", передает корреспондент РИА Новости.
Маршрут №2 первого этапа скоростной трамвайной линии "Станция метро "Купчино" – поселок Шушары – Славянка" связал жилые кварталы поселка Шушары с метрополитеном и сетью общественного транспорта Петербурга. Запуск линии "Славянка" - важный этап модернизации транспортной инфраструктуры города, реализуемой по поручению президента России Владимира Путина.
"Сегодня у нас радостный день. Мы запустили первую очередь скоростного трамвая по маршруту Купчино-Шушары. Жители Шушар давно ждали этот трамвай. Это один из сложнейших инженерных проектов... Всего-навсего 17 минут от Шушар до Купчино... Я поздравляю всех с этим проектом", - заявил на церемонии запуска первого участка трамвайной линии губернатор Беглов.
По словам губернатора, запуск трамвайной линии "Славянка" - качественно новый этап развития общественного транспорта на юге Петербурга и во всем городе.
"Мы реализуем проект в рамках одного из ключевых приоритетов Петербурга до 2030 года - "Удобный общественный транспорт". Модернизируем транспортную инфраструктуру, чтобы передвижение по городу было максимально комфортным и доступным для каждого жителя... Запуск трамвайной линии "Славянка" - показатель успешного партнёрства между государством и бизнесом. Этот проект - один из крупнейших в России по устройству городской инфраструктуры лёгкого рельсового транспорта, реализуемый в рамках государственно-частного партнёрства", - отметил губернатор.
© Фото : Александр Беглов/TelegramТрамвай на новой линии "Славянка" в Санкт-Петербурге
Трамвай на новой линии Славянка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Александр Беглов/Telegram
Трамвай на новой линии "Славянка" в Санкт-Петербурге
По его словам, общий объем инвестиций в этот проект составляет более 50 миллиардов рублей.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, перед тем, как проехать по маршруту, Беглов осмотрел новое депо в Шушарах, которое будет обслуживать линию "Славянка". Губернатору представили диспетчерскую, где координируется все движение трамваев, и ремонтную зону, в которой вагоны проходят ежедневное обслуживание.
Беглов провел в трамвае рабочее совещание с участниками проекта, руководителями группы компаний "АБЗ-1", представителями АО "Газпромбанк" и ПАО "ДОМ.РФ". Они сообщили, что на втором этапе строительства линии от трамвайного депо в Шушарах до микрорайона Славянка завершено переустройство русел рек Славянка и Кузьминка и возведены два моста. Закончены работы по монтажу металлоконструкций пролётного строения путепровода через железнодорожные пути Витебского направления Октябрьской железной дороги и Детскую железную дорогу. В микрорайоне Славянка построен конечный остановочный павильон. Устанавливаются трамвайные линии на шоссе Подбельского, Торопецкой и Северской улицах. По плану срок завершения работ по второму этапу до микрорайона Славянка - конец 2026 года.
Как отметил губернатор, запуск трамвайного движения на первом этапе линии "Славянка" - пример реализации соглашений, заключенных на Петербургском международном экономическом форуме. Он напомнил, что 19 июня 2025 года на форуме подписали новое соглашение о намерениях между Петербургом и АО "АБЗ-Дорстрой", входящим в группу компаний "АБЗ-1", по созданию и эксплуатации трамвайной линии по маршруту "Славянка – ж.д. ст. Царское Село – Кампус СПбГУ – инновационный научно-технологический центр Невская дельта".
По новой трамвайной линии будут курсировать трехсекционные низкопольные вагоны модели 71-932 "Невский" производства Невского завода электрического транспорта имени Пироцкого. Они рассчитаны на одновременную перевозку до 247 пассажиров. Трамваи разработаны "ПК Транспортные системы". Инженеры предусмотрели две кабины управления и двери по обеим сторонам вагона, чтобы эксплуатировать его на маршрутах любого движения без использования разворотных колец. Для организации движения на первом этапе задействованы десять трамваев: семь в будние дни, шесть - в выходные. Еще три будут в резерве.
 
Санкт-ПетербургРоссияЦарское СелоАлександр БегловВладимир ПутинСлавянкаГазпромбанк"Дом.РФ"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала