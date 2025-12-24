Беглов открыл первую очередь новой трамвайной линии "Славянка" в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл пассажирское движение по первому этапу скоростной трамвайной линии "Славянка", передает корреспондент РИА Новости.

Маршрут №2 первого этапа скоростной трамвайной линии "Станция метро "Купчино" – поселок Шушары – Славянка" связал жилые кварталы поселка Шушары с метрополитеном и сетью общественного транспорта Петербурга. Запуск линии "Славянка" - важный этап модернизации транспортной инфраструктуры города, реализуемой по поручению президента России Владимира Путина.

"Сегодня у нас радостный день. Мы запустили первую очередь скоростного трамвая по маршруту Купчино-Шушары. Жители Шушар давно ждали этот трамвай. Это один из сложнейших инженерных проектов... Всего-навсего 17 минут от Шушар до Купчино... Я поздравляю всех с этим проектом", - заявил на церемонии запуска первого участка трамвайной линии губернатор Беглов.

По словам губернатора, запуск трамвайной линии "Славянка" - качественно новый этап развития общественного транспорта на юге Петербурга и во всем городе.

"Мы реализуем проект в рамках одного из ключевых приоритетов Петербурга до 2030 года - "Удобный общественный транспорт". Модернизируем транспортную инфраструктуру, чтобы передвижение по городу было максимально комфортным и доступным для каждого жителя... Запуск трамвайной линии "Славянка" - показатель успешного партнёрства между государством и бизнесом. Этот проект - один из крупнейших в России по устройству городской инфраструктуры лёгкого рельсового транспорта, реализуемый в рамках государственно-частного партнёрства", - отметил губернатор.

По его словам, общий объем инвестиций в этот проект составляет более 50 миллиардов рублей.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, перед тем, как проехать по маршруту, Беглов осмотрел новое депо в Шушарах, которое будет обслуживать линию "Славянка". Губернатору представили диспетчерскую, где координируется все движение трамваев, и ремонтную зону, в которой вагоны проходят ежедневное обслуживание.

Беглов провел в трамвае рабочее совещание с участниками проекта, руководителями группы компаний "АБЗ-1", представителями АО "Газпромбанк" и ПАО "ДОМ.РФ". Они сообщили, что на втором этапе строительства линии от трамвайного депо в Шушарах до микрорайона Славянка завершено переустройство русел рек Славянка и Кузьминка и возведены два моста. Закончены работы по монтажу металлоконструкций пролётного строения путепровода через железнодорожные пути Витебского направления Октябрьской железной дороги и Детскую железную дорогу. В микрорайоне Славянка построен конечный остановочный павильон. Устанавливаются трамвайные линии на шоссе Подбельского, Торопецкой и Северской улицах. По плану срок завершения работ по второму этапу до микрорайона Славянка - конец 2026 года.

Как отметил губернатор, запуск трамвайного движения на первом этапе линии "Славянка" - пример реализации соглашений, заключенных на Петербургском международном экономическом форуме. Он напомнил, что 19 июня 2025 года на форуме подписали новое соглашение о намерениях между Петербургом и АО "АБЗ-Дорстрой", входящим в группу компаний "АБЗ-1", по созданию и эксплуатации трамвайной линии по маршруту "Славянка – ж.д. ст. Царское Село – Кампус СПбГУ – инновационный научно-технологический центр Невская дельта".