Запорожье удается развивать благодаря поддержке президента, заявил Балицкий
15:23 24.12.2025
Запорожье удается развивать благодаря поддержке президента, заявил Балицкий
Запорожье удается развивать благодаря поддержке президента, заявил Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина и правительства России удается решать все... РИА Новости, 24.12.2025
Запорожье удается развивать благодаря поддержке президента, заявил Балицкий

Балицкий: Запорожскую область удается развивать благодаря поддержке президента

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина и правительства России удается решать все оперативные вопросы и развивать регион.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду сообщил, что президент во вторник провел рабочую встречу с Балицким, они обсудили актуальные вопросы, связанные с развитием региона.
"Благодаря поддержке президента, правительства России, администрации президента удается решать все оперативные вопросы, обеспечивать нормальную жизнедеятельность населенных пунктов и в достаточно сложных условиях развиваться как социально, так и экономически", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Балицкий доложил Путину об атаках на инфраструктуру в Запорожской области
