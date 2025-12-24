Рейтинг@Mail.ru
Балицкий доложил Путину об атаках на инфраструктуру в Запорожской области
15:14 24.12.2025 (обновлено: 15:18 24.12.2025)
Балицкий доложил Путину об атаках на инфраструктуру в Запорожской области
Балицкий доложил Путину об атаках на инфраструктуру в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о непрекращающихся атаках противника на социальную и гражданскую инфраструктуру в регионе.
"Состоялась рабочая встреча с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Обсудили вопросы социально-экономического развития Запорожской области, итоги года, перспективы и план работы на следующий период. Доложил об обстановке в части непрекращающихся атак противника на социальную и гражданскую инфраструктуру региона", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Украинский дрон ударил по многоквартирному дому в Запорожской области
Запорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВладимир Путин
 
 
