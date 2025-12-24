Рейтинг@Mail.ru
В Армении хотят лишить ААЦ права на землю
14:17 24.12.2025
В Армении хотят лишить ААЦ права на землю
В Армении хотят лишить ААЦ права на землю
Власти Армении разработали поправку в земельный кодекс, предусматривающую лишение Армянской апостольской церкви права безвозмездного получения в собственность... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:17:00+03:00
2025-12-24T14:17:00+03:00
армения
никол пашинян
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
армения
армения, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
Армения, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Армянскую церковь хотят лишить права получения земли в собственность

ЕРЕВАН, 24 дек - РИА Новости. Власти Армении разработали поправку в земельный кодекс, предусматривающую лишение Армянской апостольской церкви права безвозмездного получения в собственность земельных участков; сохраняется право на безвозмездное пользование землей, сообщается на сайте кабмина.
Вопрос об одобрении соответствующего законопроекта с последующим направлением в парламент внесен в повестку заседания правительства. которое состоится в четверг.
В частности, кабмин предлагает признать утратившей силу статью, согласно которой земельные участки, находящиеся в собственности государства и общин, безвозмездно передаются в собственность Армянской апостольской церкви для строительства церквей и сооружений, а также для их обслуживания. При этом в земельном кодексе будет сохранена статья, регулирующая безвозмездное предоставление в пользование ААЦ земель, находящихся в собственности государства и общин.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным.
АрменияНикол ПашинянГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
