В Армении хотят лишить ААЦ права на землю

ЕРЕВАН, 24 дек - РИА Новости. Власти Армении разработали поправку в земельный кодекс, предусматривающую лишение Армянской апостольской церкви права безвозмездного получения в собственность земельных участков; сохраняется право на безвозмездное пользование землей, сообщается на сайте кабмина.

Вопрос об одобрении соответствующего законопроекта с последующим направлением в парламент внесен в повестку заседания правительства. которое состоится в четверг.

В частности, кабмин предлагает признать утратившей силу статью, согласно которой земельные участки, находящиеся в собственности государства и общин, безвозмездно передаются в собственность Армянской апостольской церкви для строительства церквей и сооружений, а также для их обслуживания. При этом в земельном кодексе будет сохранена статья, регулирующая безвозмездное предоставление в пользование ААЦ земель, находящихся в собственности государства и общин.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.

Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна , вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.