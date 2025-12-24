https://ria.ru/20251224/aliev-2064241942.html
Путин поздравил Алиева с днем рождения
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с Днем рождения, отметив, что под его руководством Азербайджан добился успехов в социальной и экономической областях, укрепляет международные позиции.
опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые искренние поздравления по случаю Дня рождения. Под Вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что отношения между РФ и Азербайджаном основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Он уверен, что и в дальнейшем эти отношения будут развиваться в духе стратегического партнёрства и союзничества, что, несомненно, отвечает интересам российского и азербайджанского народов.
"Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Вашей семье", - заключил Путин.