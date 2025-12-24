Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Алиева с днем рождения - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 24.12.2025 (обновлено: 09:25 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/aliev-2064241942.html
Путин поздравил Алиева с днем рождения
Путин поздравил Алиева с днем рождения - РИА Новости, 24.12.2025
Путин поздравил Алиева с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с Днем рождения, отметив, что под его руководством Азербайджан... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T09:04:00+03:00
2025-12-24T09:25:00+03:00
владимир путин
ильхам алиев
в мире
россия
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967100588_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5dd9cc8a2f2b4d270878765b86259589.jpg
https://ria.ru/20251222/peskov-2063957450.html
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967100588_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0e6a6e327f6796f5f00c86931668cfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, ильхам алиев, в мире, россия, азербайджан
Владимир Путин, Ильхам Алиев, В мире, Россия, Азербайджан
Путин поздравил Алиева с днем рождения

Путин поздравил Алиева с днем рождения, пожелав ему здоровья и успехов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с Днем рождения, отметив, что под его руководством Азербайджан добился успехов в социальной и экономической областях, укрепляет международные позиции.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые искренние поздравления по случаю Дня рождения. Под Вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что отношения между РФ и Азербайджаном основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Он уверен, что и в дальнейшем эти отношения будут развиваться в духе стратегического партнёрства и союзничества, что, несомненно, отвечает интересам российского и азербайджанского народов.
"Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Вашей семье", - заключил Путин.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Песков прокомментировал отсутствие Алиева на саммите СНГ
22 декабря, 20:34
 
Владимир ПутинИльхам АлиевВ миреРоссияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала