"Поздравляю с новым дном". Захарова ответила на статью CNN о финских оленях
15:26 23.12.2025 (обновлено: 17:14 23.12.2025)
"Поздравляю с новым дном". Захарова ответила на статью CNN о финских оленях
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала материал CNN, где говорилось об обвинении российских волков в гибели северных оленей в... РИА Новости, 23.12.2025
в мире, россия, финляндия, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Мария Захарова
"Поздравляю с новым дном". Захарова ответила на статью CNN о финских оленях

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала материал CNN, где говорилось об обвинении российских волков в гибели северных оленей в Финляндии, отметив, что теперь хищники тоже могут оказаться под санкциями.
Ранее CNN сообщал, что жители Финляндии обвиняют Россию, а в частности российских волков, в гибели северных оленей на финской территории. По мнению автора материала, это объясняется тем, что мужчины из числа охотников якобы ушли на фронт и прекратили убивать хищников, которые охотятся на северных оленей.
"Поздравляю с новым дном! Теперь под санкции, видимо, попадут российские волки, которые кошмарят, как полагают журналисты CNN и финские эксперты, лапландских оленей", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что логика следующая: тот, кому Санта не принесет подарок, должен четко усвоить - виноваты русские, пусть даже волки.
"Может, это западная зооместь за подсвинков?" - иронически добавила Захарова.
