© СУ СК РФ по Ленинградской области Бывший заместитель начальника Леноблгосэкспертизы признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Кадр видео

Экс-замглавы "Леноблгосэкспертизы" осудили за посредничество во взятке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Суд признал бывшего замначальника "Леноблгосэкспертизы" виновным в посредничестве в передаче взятки бывшему заместителю председателя правительства Ленинградской области Михаилу Москвину и приговорил его к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 4,1 миллиона рублей, сообщило СУСК РФ по Ленинградской области.

"Собранные следственными органами СК России по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд назначил бывшему замначальника "Леноблгосэкспертизы" наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно и штраф в размере 4,1 миллиона рублей.

Следствием и судом установлено, что осужденный, занимая должность заместителя начальника ГАУ "Леноблгосэкспертиза", выступил посредником в передаче взятки в сумме 4,1 миллиона рублей Москвину, курирующему сферу строительства региона, за покровительство и попустительство по службе гендиректора "Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области".