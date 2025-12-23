Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы "Леноблгосэкспертизы" осудили за посредничество во взятке - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 23.12.2025 (обновлено: 16:12 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/vzyatka-2064120551.html
Экс-замглавы "Леноблгосэкспертизы" осудили за посредничество во взятке
Экс-замглавы "Леноблгосэкспертизы" осудили за посредничество во взятке - РИА Новости, 23.12.2025
Экс-замглавы "Леноблгосэкспертизы" осудили за посредничество во взятке
Суд признал бывшего замначальника "Леноблгосэкспертизы" виновным в посредничестве в передаче взятки бывшему заместителю председателя правительства Ленинградской РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:09:00+03:00
2025-12-23T16:12:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064120909_10:0:1274:711_1920x0_80_0_0_b3d4f09e1edc174ba5fe70283b90fb50.jpg
https://ria.ru/20251223/rosatom-2064099608.html
https://ria.ru/20251222/moskva-2063794912.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064120909_176:0:1124:711_1920x0_80_0_0_2c570e703698c8ff5608adbda64d54f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-замглавы "Леноблгосэкспертизы" осудили за посредничество во взятке

Экс-замглавы "Леноблгосэкспертизы" осудили на 5 лет условно за передачу взятки

© СУ СК РФ по Ленинградской областиБывший заместитель начальника Леноблгосэкспертизы признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Кадр видео
Бывший заместитель начальника Леноблгосэкспертизы признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© СУ СК РФ по Ленинградской области
Бывший заместитель начальника Леноблгосэкспертизы признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Суд признал бывшего замначальника "Леноблгосэкспертизы" виновным в посредничестве в передаче взятки бывшему заместителю председателя правительства Ленинградской области Михаилу Москвину и приговорил его к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 4,1 миллиона рублей, сообщило СУСК РФ по Ленинградской области.
"Собранные следственными органами СК России по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Геннадий Сахаров - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Экс-главу подразделения "Росатома" обвинили в получении еще одной взятки
Вчера, 14:57
Отмечается, что суд назначил бывшему замначальника "Леноблгосэкспертизы" наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно и штраф в размере 4,1 миллиона рублей.
Следствием и судом установлено, что осужденный, занимая должность заместителя начальника ГАУ "Леноблгосэкспертиза", выступил посредником в передаче взятки в сумме 4,1 миллиона рублей Москвину, курирующему сферу строительства региона, за покровительство и попустительство по службе гендиректора "Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области".
Ведомство напомнило, что Москвин ранее был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора "Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области" рассматривается в суде.
Задержание силовиками топ-менеджера КАВКАЗ.РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Топ-менеджера КАВКАЗ.РФ обвинили в получении взятки
22 декабря, 11:48
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала