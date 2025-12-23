Российские компании представили продукцию на Food Africa 2025 в Каире

Российские экспортеры на X Международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa 2025 в Каире

Российские экспортеры на X Международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa 2025 в Каире

© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦ Российские экспортеры на X Международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa 2025 в Каире

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские экспортеры продуктов питания представили продукцию на отраслевой выставке Food Africa 2025 в Каире, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Российские экспортеры успешно завершили работу на X Международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa 2025 в Каире. В рамках коллективного стенда Made in Russia, организованного Российским экспортным центром, свою продукции представили 22 российские компании", - сказано в сообщении.

В экспозиции приняли участие компании, представившие широкий ассортимент продукции - от кондитерских изделий и напитков до масел, молочной продукции, специализированных добавок и упаковочных решений. За время работы выставки экспоненты провели более 370 встреч с потенциальными партнерами из стран Африки и Ближнего Востока. Потенциал проведенных переговоров оценивается в 30 миллионов долларов.

В РЭЦ подчеркивают, что участие в таких зарубежных мероприятиях имеет ключевое значение для российских компаний, стремящихся к расширению географии своего экспорта, особенно на динамичные рынки MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

Участие в стендах РЭЦ обеспечивает прямые контакты и продажи: возможность лично представить продукцию и заключить контракты, минуя посредников, повышение имиджа и доверия через российский бренд Made in Russia на международной арене, получение актуальной информации о рыночных тенденциях, инновациях и потребительских запросах в секторе продуктов питания. РЭЦ берет на себя все организационные вопросы, включая согласование выставочной площади, единый дизайн-проект, застройку и оснащение стенда.