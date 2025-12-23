Молдавская оппозиция обвинила власти в давлении на Гагаузию

Социалисты заявили, что были и останутся надежными защитниками Гагаузской автономии. "Защита ее прав, ценностей и законных интересов каждого жителя Гагаузии — один из наших главных приоритетов в парламенте Республики Молдова. Закон об особом правовом статусе Гагаузии должен соблюдаться в полном объеме. Любые попытки посягательства на полномочия автономии, закрепленные Конституцией и законом, недопустимы и будут встречать жесткий политический и правовой отпор", - подчеркивается в публикации.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.