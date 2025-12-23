Молдавская оппозиция обвинила власти в давлении на Гагаузию

КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Гагаузия сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны Кишинева из-за того, что автономия вносит весомый вклад в развитие внешних связей Молдавии со стратегическими партнерами — Россией Федерацией и Турцией, заявила оппозиционная в Молдавии партия социалистов.
Во вторник отмечается 31-я годовщина со дня создания Гагаузской автономии в составе Молдавии, когда был принят закон об особом правовом статусе региона.
"Гагаузия вносит весомый вклад в развитие внешних связей страны, прежде всего с нашими стратегическими партнерами — Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Именно поэтому сегодня Гагаузия сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны... правящего режима. Систематическому и необоснованному давлению подвергаются исполком и депутаты Народного собрания (парламента - ред.) Гагаузии, тысячи активистов и простых граждан получают незаконные штрафы. Все это не что иное, как попытка сломить волю автономии и наказать ее за верность своим убеждениям", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канаде партии.
Социалисты заявили, что были и останутся надежными защитниками Гагаузской автономии. "Защита ее прав, ценностей и законных интересов каждого жителя Гагаузии — один из наших главных приоритетов в парламенте Республики Молдова. Закон об особом правовом статусе Гагаузии должен соблюдаться в полном объеме. Любые попытки посягательства на полномочия автономии, закрепленные Конституцией и законом, недопустимы и будут встречать жесткий политический и правовой отпор", - подчеркивается в публикации.
Ничто не сможет сломить гагаузский народ, заявила Гуцул
11 декабря, 19:52
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Додон призвал молдавскую оппозицию объединиться для смены власти
19 декабря, 10:56