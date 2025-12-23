В Венгрии рассказали, что условия для саммита России и США пока не созданы

БУДАПЕШТ, 23 дек - РИА Новости. Саммит РФ и США по урегулированию на Украине состоится в Будапеште, когда для этого будут созданы условия, пока этого не произошло, заявил глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш, комментируя информацию венгерских СМИ, что встреча якобы может состояться в феврале.