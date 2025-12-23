В Венгрии рассказали, что условия для саммита России и США пока не созданы

БУДАПЕШТ, 23 дек - РИА Новости. Саммит РФ и США по урегулированию на Украине состоится в Будапеште, когда для этого будут созданы условия, пока этого не произошло, заявил глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш, комментируя информацию венгерских СМИ, что встреча якобы может состояться в феврале.
"Мирный саммит состоится, когда будут выполнены условия. Цель в том, чтобы он состоялся в Будапеште... Точной даты нет, но американцы пытаются создать условия, которые были бы приемлемы для всех вовлеченных сторон. Дату стоит назначать, если этого удастся достигнуть... Пока что такого соглашения нет", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
В Брюсселе 19 декабря завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи глав двух государств, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.