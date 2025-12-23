В Ленинградской области пожелали Ульяновску стабильности, как в Ульяновке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Из поселка Ульяновка Ленинградской области в администрацию региона не поступало жалоб на энерго- и газоснабжение, а инженерная инфраструктура поселения работает стабильно, сообщила председатель комитета общественных коммуникаций региона Екатерина Путронен, пожелав такой же стабильности Ульяновску.
Девятнадцатого декабря, во время прямой линии Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города: "Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?". Двадцать третьего декабря в администрации Ульяновска РИА Новости сообщили, что нашли автора обращения на прямую линию к президенту, и он оказался из поселка Ульяновка Ленинградской области. В частности, в пресс-службе администрации сообщили, что произошла "досадная оплошность", и что в сообщении произошла опечатка.
"Обращаю внимание коллег из Ульяновска, что прямая линия президента России готовится исключительно ответственно и профессионально — об этом знают в каждом регионе России. Из поселка Ульяновка в администрацию региона не поступало жалоб на энерго- и газоснабжение. Инженерная инфраструктура поселения работает стабильно. И такой же стабильности мы желаем Ульяновску", - отметила Путронен, слова которой приводит пресс-служба правительства Ленинградской области.