Обращение о "жизни как в XIX веке" поступило из-за проблем с электричеством

САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. Жалоба о жизни, "как в XIX-м веке", отправлена не из Ульяновска, а поселка Ульяновка Ленинградской области и связана с проблемами с электроэнергией, сообщала РИА Новости жительница поселка Анна Михайлова.