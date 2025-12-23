Рейтинг@Mail.ru
СМИ: триатлонистка пропала без вести после нападения акулы в Калифорнии - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/triatlon-2064119109.html
СМИ: триатлонистка пропала без вести после нападения акулы в Калифорнии
СМИ: триатлонистка пропала без вести после нападения акулы в Калифорнии - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
СМИ: триатлонистка пропала без вести после нападения акулы в Калифорнии
Американская триатлонистка Эрика Фокс, пропавшая без вести во время заплыва в Калифорнии, предположительно, подверглась атаке акулы, сообщает New York Post. РИА Новости Спорт, 23.12.2025
2025-12-23T16:03:00+03:00
2025-12-23T16:03:00+03:00
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130252/70/1302527066_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_85e27edea83276b201fd546fb72327f9.jpg
https://ria.ru/20251207/ryasova-2060410092.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130252/70/1302527066_0:0:1419:1064_1920x0_80_0_0_80ffaaa0a50881e1775f331fef943191.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Спорт
СМИ: триатлонистка пропала без вести после нападения акулы в Калифорнии

New York Post: триатлонистка Фокс пропала без вести после нападения акулы в США

© AP Photo / Mark J. TerrillУчастник соревнований по триатлону Ironman World Championship в Каилуа-Кона, Гавайи
Участник соревнований по триатлону Ironman World Championship в Каилуа-Кона, Гавайи - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Mark J. Terrill
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американская триатлонистка Эрика Фокс, пропавшая без вести во время заплыва в Калифорнии, предположительно, подверглась атаке акулы, сообщает New York Post.
В воскресенье 55-летняя триатлонистка участвовала в еженедельных заплывах с любительским клубом Kelp Krawlers в городе Пасифик-Гров. Отмечается, что остальные участники заплыва благополучно добрались до берега. Поиски Фокс были приостановлены спустя более чем 15 часов работ спасательных служб, которые охватили территорию площадью более 84 квадратных морских миль. Расследование произошедшего продолжается.
Отмечается, что участники заплыва слышали большой всплеск. По предположительным данным, Фокс могла стать жертвой атаки акулы.
"Она была выдающейся спортсменкой. Когда случается что-то подобное, это либо из-за слишком холодной воды, либо из-за акулы", - сказал друг Фокс и бывший участник группы пловцов.
Ранее в 2022 году у мыса Лаверс-Пойнт произошло другое нападение акулы. Жертвой стал 62-летний Стив Брюммер, которого животное укусило за ногу. Мужчину спасли два человека на сапбордах.
Валентина Рясова - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Россиянка выиграла этап Кубка мира по триатлону в Дубае
7 декабря, 13:54
 
Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Трактор
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    ЦСКА
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Динамо Москва
    7
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала