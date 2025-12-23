СМИ: триатлонистка пропала без вести после нападения акулы в Калифорнии

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американская триатлонистка Эрика Фокс, пропавшая без вести во время заплыва в Калифорнии, предположительно, подверглась атаке акулы, сообщает New York Post.

В воскресенье 55-летняя триатлонистка участвовала в еженедельных заплывах с любительским клубом Kelp Krawlers в городе Пасифик-Гров. Отмечается, что остальные участники заплыва благополучно добрались до берега. Поиски Фокс были приостановлены спустя более чем 15 часов работ спасательных служб, которые охватили территорию площадью более 84 квадратных морских миль. Расследование произошедшего продолжается.

Отмечается, что участники заплыва слышали большой всплеск. По предположительным данным, Фокс могла стать жертвой атаки акулы.

"Она была выдающейся спортсменкой. Когда случается что-то подобное, это либо из-за слишком холодной воды, либо из-за акулы", - сказал друг Фокс и бывший участник группы пловцов.