Toyota зарегистрировала три товарных знака в России - РИА Новости, 23.12.2025
20:20 23.12.2025
Toyota зарегистрировала три товарных знака в России
Toyota зарегистрировала три товарных знака в России
2025
Toyota зарегистрировала три товарных знака в России

© AP Photo / Shizuo KambayashiЛоготип компании Toyota
Логотип компании Toyota - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Логотип компании Toyota. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Компания Toyota зарегистрировала три товарных знака в России - Camry, Toyota Urban Cruiser и Toyota Yaris, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в марте 2025 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации в декабре 2025 года.
Теперь компания может заниматься продажей автомобилей в России, а также различных запчастей к машинам.
Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
