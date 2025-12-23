Число импортозамещенных товаров в системе госзакупок Москвы достигло 72%

"На текущий момент объем нашего госзаказа уже практически приблизился к 2 триллионам рублей. К концу года мы, наверное, чуть-чуть перешагнем эту сумму. И новые правила национального режима как раз способствуют тому, чтобы количество товаров, производимых на территориях Российской Федерации и стран ЕАЭС, росло. Сейчас мы достигли уровня 72%. Понимаем, что это очень важная задача по поддержке наших предпринимателей. И я надеюсь, что в следующем году мы пойдем дальше и вырастем еще. Тем более, что мы реализуем такую масштабную программу по развитию бизнеса на территории города и заключаем офсетные контракты, которые позволяют увеличить количество товаров, производимых у нас", - рассказал Пуртов.