Число импортозамещенных товаров в системе госзакупок Москвы достигло 72% - РИА Новости, 23.12.2025
10:48 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/tovary-2064025606.html
Число импортозамещенных товаров в системе госзакупок Москвы достигло 72%
Число импортозамещенных товаров в системе госзакупок Москвы достигло 72% - РИА Новости, 23.12.2025
Число импортозамещенных товаров в системе госзакупок Москвы достигло 72%
Число товаров, производимых на территории России и стран ЕАЭС, в системе госзакупок Москвы достигло 72%, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного... РИА Новости, 23.12.2025
москва
кирилл пуртов, евразийский экономический союз, москва, импорт
Кирилл Пуртов, Евразийский экономический союз, Москва, Импорт
Число импортозамещенных товаров в системе госзакупок Москвы достигло 72%

Кирилл Пуртов: число импортозамещенных товаров в системе госзакупок достигло 72%

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Число товаров, производимых на территории России и стран ЕАЭС, в системе госзакупок Москвы достигло 72%, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
"На текущий момент объем нашего госзаказа уже практически приблизился к 2 триллионам рублей. К концу года мы, наверное, чуть-чуть перешагнем эту сумму. И новые правила национального режима как раз способствуют тому, чтобы количество товаров, производимых на территориях Российской Федерации и стран ЕАЭС, росло. Сейчас мы достигли уровня 72%. Понимаем, что это очень важная задача по поддержке наших предпринимателей. И я надеюсь, что в следующем году мы пойдем дальше и вырастем еще. Тем более, что мы реализуем такую масштабную программу по развитию бизнеса на территории города и заключаем офсетные контракты, которые позволяют увеличить количество товаров, производимых у нас", - рассказал Пуртов.
Глава департамента подчеркнул, что Москва является лидером по офсетным контрактам.
"Таких контрактов у нас сейчас 36, а общий объем инвестиций - 734 миллиарда рублей, достаточно серьезная сумма. Только за этот год мы заключили восемь офсетных контрактов. В первую очередь мы начинали с производства лекарств, медицинского оборудования. А сейчас делаем различные контракты в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - добавил Пуртов.
Руководитель департамента отметил, что столица проводит закупки малого объема на Портале поставщиков. Ресурс работает в Москве с 2013 года и фактически является межрегиональным электронным магазином, который позволяет предпринимателям со всей страны участвовать в госзаказе. Наиболее востребованы на нем лекарственные препараты, бытовая техника, канцелярия.
Путин рассказал об импортозамещении в СНГ
22 декабря, 13:08
 
Кирилл ПуртовЕвразийский экономический союзМоскваИмпорт
 
 
