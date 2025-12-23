https://ria.ru/20251223/tovarooborot-2064067970.html
Посол в КНР рассказал о росте товарооборота России и Китая
ПЕКИН, 23 дек - РИА Новости. Российско-китайский товарооборот по итогам 2025 года "с большим запасом" преодолеет отметку в 200 миллиардов долларов, заявил во вторник посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Сейчас в силу ряда рыночных причин происходит естественная корректировка, объемы торговли несколько снизились, но по итогам года мы вновь с большим запасом преодолеем отметку в 200 миллиардов долларов, которую в свое время задали лидеры наших стран", - сказал Моргулов
, выступая с лекцией перед преподавателями и студентами Народного университета Китая
в Пекине
.
Посол отметил, что Китай на протяжении 15 лет удерживает позицию ведущего внешнеторгового партнера РФ
, а Россия в страновом разрезе занимает пятое место в торговом балансе КНР.
"По оценкам аналитиков, к концу года мы выйдем на уровень чуть выше 220 миллиардов", - добавил он.
Товарооборот Китая и России по итогам 11 месяцев 2025 года снизился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 203,675 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные ранее данные главного таможенного управления КНР.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.