13:14 23.12.2025
Посол в КНР рассказал о росте товарооборота России и Китая
Посол в КНР рассказал о росте товарооборота России и Китая
экономика
китай
россия
пекин
игорь моргулов
экономика, китай, россия, пекин, игорь моргулов
Экономика, Китай, Россия, Пекин, Игорь Моргулов
Посол в КНР рассказал о росте товарооборота России и Китая

© Фото предоставлено пресс-службой Посольства России в КитаеПосол РФ в КНР Игорь Моргулов
Посол РФ в КНР Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Посольства России в Китае
Посол РФ в КНР Игорь Моргулов. Архивное фото
ПЕКИН, 23 дек - РИА Новости. Российско-китайский товарооборот по итогам 2025 года "с большим запасом" преодолеет отметку в 200 миллиардов долларов, заявил во вторник посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Сейчас в силу ряда рыночных причин происходит естественная корректировка, объемы торговли несколько снизились, но по итогам года мы вновь с большим запасом преодолеем отметку в 200 миллиардов долларов, которую в свое время задали лидеры наших стран", - сказал Моргулов, выступая с лекцией перед преподавателями и студентами Народного университета Китая в Пекине.
Китайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Посол в КНР пригласил жителей Китая насладиться красотами России
Вчера, 12:03
Посол отметил, что Китай на протяжении 15 лет удерживает позицию ведущего внешнеторгового партнера РФ, а Россия в страновом разрезе занимает пятое место в торговом балансе КНР.
"По оценкам аналитиков, к концу года мы выйдем на уровень чуть выше 220 миллиардов", - добавил он.
Товарооборот Китая и России по итогам 11 месяцев 2025 года снизился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 203,675 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные ранее данные главного таможенного управления КНР.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
Сыр на выставке продуктов питания - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Китай впервые поставил сыр в Россию
22 декабря, 00:35
 
