Рейтинг@Mail.ru
Токаев заявил, что визит Трампа в Казахстан стал бы историческим - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 23.12.2025 (обновлено: 17:57 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/tokaev-2064147125.html
Токаев заявил, что визит Трампа в Казахстан стал бы историческим
Токаев заявил, что визит Трампа в Казахстан стал бы историческим - РИА Новости, 23.12.2025
Токаев заявил, что визит Трампа в Казахстан стал бы историческим
Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев пригласил американского лидера Дональда Трампа совершить визит в Казахстан в удобное для него время, сообщает... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T17:36:00+03:00
2025-12-23T17:57:00+03:00
в мире
казахстан
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957283160_0:0:1939:1091_1920x0_80_0_0_fcaaf78fc507e92f18977b4749657143.jpg
https://ria.ru/20251223/tokaev-2064146575.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957283160_99:0:1939:1380_1920x0_80_0_0_aa765dd1496606d77a84c9c36ca7d4b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, дональд трамп
В мире, Казахстан, Дональд Трамп
Токаев заявил, что визит Трампа в Казахстан стал бы историческим

Токаев: визита Трампа в Казахстан стал бы историческим

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АСТАНА, 23 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев пригласил американского лидера Дональда Трампа совершить визит в Казахстан в удобное для него время, сообщает пресс-служба казахстанского президента.
Во вторник состоялся телефонный разговор Токаева и Трампа.
"В завершение глава нашего государства пригласил Дональда Трампа совершить визит в Казахстан в удобное для него время и выразил уверенность, что это событие станет историческим", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Токаев поговорил с Трампом по телефону об Украине
Вчера, 17:34
 
В миреКазахстанДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала