Токаев заявил, что визит Трампа в Казахстан стал бы историческим
Токаев заявил, что визит Трампа в Казахстан стал бы историческим - РИА Новости, 23.12.2025
Токаев заявил, что визит Трампа в Казахстан стал бы историческим
Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев пригласил американского лидера Дональда Трампа совершить визит в Казахстан в удобное для него время, сообщает... РИА Новости, 23.12.2025
Токаев заявил, что визит Трампа в Казахстан стал бы историческим
