Токаев поговорил с Трампом по телефону об Украине
17:34 23.12.2025 (обновлено: 17:57 23.12.2025)
Токаев поговорил с Трампом по телефону об Украине
Токаев поговорил с Трампом по телефону об Украине
Токаев поговорил с Трампом по телефону об Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 23 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону о ситуации вокруг Украины с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Президенты Казахстана и США провели обстоятельный обмен мнениями по двусторонней повестке дня и текущей международной ситуации, включая украинскую проблематику", - говорится в сообщении.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Токаев пригласил Трампа посетить Казахстан
Вчера, 17:35
 
