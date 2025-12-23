https://ria.ru/20251223/tokaev-2064146575.html
Токаев поговорил с Трампом по телефону об Украине
Токаев поговорил с Трампом по телефону об Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону о ситуации вокруг Украины с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.12.2025
Токаев поговорил с Трампом по телефону об Украине
