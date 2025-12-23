Рейтинг@Mail.ru
США ждет "кровавая" баня на выборах в конгресс, заявил бывший политик
02:34 23.12.2025
США ждет "кровавая" баня на выборах в конгресс, заявил бывший политик
в мире
сша
америка
дональд трамп
мэтт гетц
такер карлсон
сша
америка
2025
Новости
США ждет "кровавая" баня на выборах в конгресс, заявил бывший политик

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. США ждет "кровавая" баня на следующих промежуточных выборах в американский конгресс, которые пройдут в 2026 году, заявил бывший член палаты представителей страны Мэтт Гетц.
"Думаю, что на промежуточных выборах нас ждет настоящая бойня. Тому есть несколько причин, главная из которых - это исторический опыт", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам Гетца, возглавляемая находящимся у власти президентом США Дональдом Трампом партия проигрывает промежуточные выборы и это не должно быть ни для кого новостью. Помимо этого, экс-конгрессмен указал на успешное разжигание в США ненависти по отношению к главе Белого дома Дональду Трампу.
"Другая сторона, которая действительно хорошо работает - у них (демократов - ред.) есть объединяющий принцип. Объединяющий принцип левых в современной Америке - это ненависть к Трампу, и им, по сути, больше ничего не нужно", - указал он.
