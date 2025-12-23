США ждет "кровавая" баня на выборах в конгресс, заявил бывший политик

ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. США ждет "кровавая" баня на следующих промежуточных выборах в американский конгресс, которые пройдут в 2026 году, заявил бывший член палаты представителей страны Мэтт Гетц.
"Думаю, что на промежуточных выборах нас ждет настоящая бойня. Тому есть несколько причин, главная из которых - это исторический опыт", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Грин опровергла сообщения об ее участии в выборах президента США
24 ноября, 00:35
По словам Гетца, возглавляемая находящимся у власти президентом США Дональдом Трампом партия проигрывает промежуточные выборы и это не должно быть ни для кого новостью. Помимо этого, экс-конгрессмен указал на успешное разжигание в США ненависти по отношению к главе Белого дома Дональду Трампу.
"Другая сторона, которая действительно хорошо работает - у них (демократов - ред.) есть объединяющий принцип. Объединяющий принцип левых в современной Америке - это ненависть к Трампу, и им, по сути, больше ничего не нужно", - указал он.
Харрис высказалась об участии в следующих выборах президента США
26 октября, 00:43