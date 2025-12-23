МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Север" взяли под контроль населённый пункт Прилипка в Харьковской области, группировка "Восток" освободила Андреевку в Днепропетровской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной во вторник.

Также российские войска в течение прошедших суток на остальных направлениях спецоперации нанесли поражение украинским формированиям, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка "Центр" продолжала уничтожение окружённого противника в Димитрове и зачистку Родинского в ДНР

Потери ВСУ за сутки превысили 1405 военнослужащих. Кроме того, Киев потерял танк, 14 боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, три станции радиоэлектронной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России утром во вторник российские Вооружённые силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе, ракетами "Кинжал", и беспилотниками дальнего действия по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в МО РФ.

Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам портовой и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, пунктам управления беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Средства ПВО сбили авиабомбу и 56 беспилотников самолетного типа.

На невыгодных условиях

Президент США Дональд Трамп накануне заявил журналистам, что переговоры по урегулированию на Украине идут хорошо. Он раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за чрезмерные траты на Украину и назвал его глупцом, а также выразил мнение, что стороны конфликта устали от его продолжения.

Газета Politico дала свой прогноз по окончанию конфликта – это произойдёт на крайне невыгодных для Киева условиях, и, возможно, в следующем году. Издание связывает это с тем, что ЕС на прошлой неделе так и не смог договориться об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ожидает изменения в общественном мнении стран Западной Европы и роста числа противников продолжения конфликта на Украине после того, как ЕС решил взять кредит в пользу Киева.

Утром во вторник оперативное командование родов вооруженных сил Польши сообщило, что дежурные военные самолеты страны и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине. К обеду командование сообщило, что самолёты вернулись на аэродромы.

Новый глава минобороны Чехии генерал Яромир Зуна отклонил приглашение посетить Украину, сообщил на пресс-конференции спикер палаты депутатов парламента и лидер движения SPD ("Свобода и прямая демократия"), которое выдвинуло Зуну на пост, Томио Окамура

Глава службы горноспасателей уезда Марамуреш в Румынии Дана Бенгу сообщил, что с 2022 году в горах были спасены почти 400 заблудившихся жителей Украины, которые бежали от призыва, 150 из них пришлось оказывать помощь, поскольку они пострадали из-за истощения, переохлаждения или несчастных случаев.

Телеканал CNN со ссылкой на данные румынской пограничной полиции сообщил, что более 30 тысяч граждан Украины незаконно попали на территорию Румынии с начала российской спецоперации.

РИА Новости по публикациям в соцсетях выяснила, что отец американского наемника Брайана Закерла, погибшего в начале декабря на Украине, ранее проходил службу в корпусе морской пехоты США, а после увольнения из армии работал в ЦРУ

ВСУ не ставит цель одержать победу

Министерство энергетики Украины сообщило, что в ряде областей были введены аварийные отключения электроэнергии. Областные военные администрации сообщили, что около 300 тысяч потребителей в Ровненской области и 280 тысяч абонентов в Тернопольской области Украины остались без света. О перебоях с электроснабжением сообщал глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что при ночном ударе по аэродрому Вознесенска в Николаевской области был поражён склад с ракетами ВСУ.

Перед ВСУ не стоит цель одержать победу в конфликте, заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса украинской армии Дмитрий Кухарчук. В своём Telegram-канале он написал, что от такой системы нельзя ожидать высочайший уровень самосознания от каждого отдельного бойца.

Украинский телеканал "Общественное" сообщил, что среди погибших членов экип ажа вертолета Ми-24, уничтоженного на Украине во время боевого вылета, был военнослужащий Александр Шемет, награжденный Владимиром Зеленским за участие в боевых действиях в Мариуполе