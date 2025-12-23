Рейтинг@Mail.ru
Украинский военнопленный рассказал, что провел девять дней в лесу
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:13 23.12.2025
Украинский военнопленный рассказал, что провел девять дней в лесу
Украинский военнопленный рассказал, что провел девять дней в лесу
Украинский военнопленный Александр Саенко рассказал РИА Новости, как сдался в плен ВС РФ после того, как девять дней провел в лесополосах серой зоны под... РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область
Украинский военнопленный рассказал, что провел девять дней в лесу

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинский военнопленный Александр Саенко рассказал РИА Новости, как сдался в плен ВС РФ после того, как девять дней провел в лесополосах серой зоны под Новомихайловкой в Запорожской области.
Саенко рассказал, что после прибытия на позицию ВСУ под Новомихайловкой его командир и сослуживцы ушли проверять соседнюю точку расположения украинских военных и не вернулись. Саенко остался один и, проведя полтора дня без связи, решил вернуться на исходные позиции ВСУ, но не смог найти дорогу и девять дней блуждал по лесу.
Дорога на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В Сумской области в плен сдались 13 боевиков
21 декабря, 06:33
"Там остановка стояла на трассе, зашел за остановку, скинул броню, скинул каску... и пошел в лесополосу. Смотрю - за остановкой человек ко мне спиной стоит. Я с автоматом, ему в спину захожу, остается меньше 20 метров. Я смотрю, он рюкзак мой поднял и смотрит, что там... А там броня с украинским пикселем. Он говорит: "Это твое?", я говорю: "Да", – сказал Саенко.
Он добавил, что солдат ВС РФ направил на него помповое ружье и приказал бросить оружие, чтобы сдаться в плен и выжить.
