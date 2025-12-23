Украинский военнопленный рассказал, что провел девять дней в лесу

ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинский военнопленный Александр Саенко рассказал РИА Новости, как сдался в плен ВС РФ после того, как девять дней провел в лесополосах серой зоны под Новомихайловкой в Запорожской области.

"Там остановка стояла на трассе, зашел за остановку, скинул броню, скинул каску... и пошел в лесополосу. Смотрю - за остановкой человек ко мне спиной стоит. Я с автоматом, ему в спину захожу, остается меньше 20 метров. Я смотрю, он рюкзак мой поднял и смотрит, что там... А там броня с украинским пикселем. Он говорит: "Это твое?", я говорю: "Да", – сказал Саенко.