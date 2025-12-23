https://ria.ru/20251223/spetsoperatsiya-2063985147.html
Украинский военнопленный рассказал, что провел девять дней в лесу
Украинский военнопленный рассказал, что провел девять дней в лесу - РИА Новости, 23.12.2025
Украинский военнопленный рассказал, что провел девять дней в лесу
Украинский военнопленный Александр Саенко рассказал РИА Новости, как сдался в плен ВС РФ после того, как девять дней провел в лесополосах серой зоны под... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T03:13:00+03:00
2025-12-23T03:13:00+03:00
2025-12-23T03:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004745539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2ce8ff24e1dae5ce2ab7f1d0dd02a7c.jpg
https://ria.ru/20251221/spetsoperatsiya-2063597239.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004745539_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_b674d2abf86b42a824d8b70873be6e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Украинский военнопленный рассказал, что провел девять дней в лесу
РИА Новости: солдат ВСУ девять дней провел в лесу и сдался в плен
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинский военнопленный Александр Саенко рассказал РИА Новости, как сдался в плен ВС РФ после того, как девять дней провел в лесополосах серой зоны под Новомихайловкой в Запорожской области.
Саенко рассказал, что после прибытия на позицию ВСУ
под Новомихайловкой его командир и сослуживцы ушли проверять соседнюю точку расположения украинских военных и не вернулись. Саенко остался один и, проведя полтора дня без связи, решил вернуться на исходные позиции ВСУ, но не смог найти дорогу и девять дней блуждал по лесу.
"Там остановка стояла на трассе, зашел за остановку, скинул броню, скинул каску... и пошел в лесополосу. Смотрю - за остановкой человек ко мне спиной стоит. Я с автоматом, ему в спину захожу, остается меньше 20 метров. Я смотрю, он рюкзак мой поднял и смотрит, что там... А там броня с украинским пикселем. Он говорит: "Это твое?", я говорю: "Да", – сказал Саенко.
Он добавил, что солдат ВС РФ
направил на него помповое ружье и приказал бросить оружие, чтобы сдаться в плен и выжить.