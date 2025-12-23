Рейтинг@Mail.ru
Следствие будет просить арест жителя Казани, зарезавшего жену - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/sk-2064188203.html
Следствие будет просить арест жителя Казани, зарезавшего жену
Следствие будет просить арест жителя Казани, зарезавшего жену - РИА Новости, 23.12.2025
Следствие будет просить арест жителя Казани, зарезавшего жену
Следствие в среду обратится в суд с ходатайством об аресте жителя Казани, в нетрезвом виде зарезавшего жену на глазах трехлетнего сына, ему будет предъявлено... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T20:27:00+03:00
2025-12-23T20:27:00+03:00
происшествия
казань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251223/moskva-2064019533.html
https://ria.ru/20251222/varnava-2063792901.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие будет просить арест жителя Казани, зарезавшего жену

Следствие будет просить арест жителя Казани, зарезавшего жену на глазах сына

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Следствие в среду обратится в суд с ходатайством об аресте жителя Казани, в нетрезвом виде зарезавшего жену на глазах трехлетнего сына, ему будет предъявлено обвинение, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.
По информации регионального СУСК, 22 декабря в квартире одного из домов по улице Нежметдинова в Казани было обнаружено тело 38-летней женщины с ножевыми ранениями. Также из квартиры в больницу был доставлен со следами побоев трехлетний сын погибшей.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
СК завершил расследование дела банды телефонных мошенников
Вчера, 10:25
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По подозрению в совершении преступления задержан 39-лений супруг потерпевшей, который дал признательные показания.
"Следствие завтра обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, ему также будет предъявлено обвинение", - сказал собеседник агентства.
В МВД по Татарстану уточнили, что подозреваемый нигде не работает, ранее не судим, был задержан в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Суд. - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Суд продлил домашний арест племяннику актрисы Варнавы
22 декабря, 11:42
 
ПроисшествияКазаньРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала