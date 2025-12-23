Следствие будет просить арест жителя Казани, зарезавшего жену

КАЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Следствие в среду обратится в суд с ходатайством об аресте жителя Казани, в нетрезвом виде зарезавшего жену на глазах трехлетнего сына, ему будет предъявлено обвинение, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.

По информации регионального СУСК, 22 декабря в квартире одного из домов по улице Нежметдинова в Казани было обнаружено тело 38-летней женщины с ножевыми ранениями. Также из квартиры в больницу был доставлен со следами побоев трехлетний сын погибшей.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По подозрению в совершении преступления задержан 39-лений супруг потерпевшей, который дал признательные показания.

"Следствие завтра обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, ему также будет предъявлено обвинение", - сказал собеседник агентства.