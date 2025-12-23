Рейтинг@Mail.ru
Тренер владивостокского "Динамо" матом обругал журналиста после матча
Баскетбол
 
18:40 23.12.2025
Тренер владивостокского "Динамо" матом обругал журналиста после матча
Тренер владивостокского "Динамо" матом обругал журналиста после матча
Главный тренер баскетбольного клуба "Динамо" из Владивостока Эдуард Сандлер матом обругал журналиста во время флэш-интервью после матча Суперлиги, сообщает... РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Баскетбол
Тренер владивостокского "Динамо" матом обругал журналиста после матча

Тренер владивостокского "Динамо" Сандлер матом обругал журналиста после матча

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главный тренер баскетбольного клуба "Динамо" из Владивостока Эдуард Сандлер матом обругал журналиста во время флэш-интервью после матча Суперлиги, сообщает Telegram-канал "Потеря".
В понедельник "Динамо" дома обыграло "Барнаул" со счетом 88:87 (21:20, 24:15, 22:26, 21:26) в матче регулярного чемпионата второго по силе дивизиона чемпионата России.
После матча журналист начал свой первый вопрос с замечания, что матч получился зрелищным, на что Сандлер ответил: "И без вас знаем, что зрелищным". За этим тренер продолжил предъявлять журналисту претензии, сопровождая их матом: "Ты что мои слова говоришь? Тебя просят, откуда ты вообще знаешь, благодаря чему". В конце Сандлер спросил у оператора: "Записал? Это прямой эфир?"
В апреле агент футболиста Антона Мухина Антон Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что Сандлер избил спортсмена в общественной бане. У игрока была подтверждена закрытая черепно-мозговая травма, он проходил амбулаторное лечение в больнице во Владивостоке. Мухин написал на Сандлера заявление в полицию.
Антон Мухин - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Мухину назначили амбулаторное лечение после избиения во Владивостоке
10 апреля, 06:38
 
