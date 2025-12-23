https://ria.ru/20251223/sandler-2064162105.html
Тренер владивостокского "Динамо" матом обругал журналиста после матча
Тренер владивостокского "Динамо" матом обругал журналиста после матча
Тренер владивостокского "Динамо" матом обругал журналиста после матча
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главный тренер баскетбольного клуба "Динамо" из Владивостока Эдуард Сандлер матом обругал журналиста во время флэш-интервью после матча Суперлиги, сообщает Telegram-канал "Потеря".
В понедельник "Динамо" дома обыграло "Барнаул" со счетом 88:87 (21:20, 24:15, 22:26, 21:26) в матче регулярного чемпионата второго по силе дивизиона чемпионата России.
После матча журналист начал свой первый вопрос с замечания, что матч получился зрелищным, на что Сандлер ответил: "И без вас знаем, что зрелищным". За этим тренер продолжил предъявлять журналисту претензии, сопровождая их матом: "Ты что мои слова говоришь? Тебя просят, откуда ты вообще знаешь, благодаря чему". В конце Сандлер спросил у оператора: "Записал? Это прямой эфир?"
В апреле агент футболиста Антона Мухина Антон Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что Сандлер избил спортсмена в общественной бане. У игрока была подтверждена закрытая черепно-мозговая травма, он проходил амбулаторное лечение в больнице во Владивостоке. Мухин написал на Сандлера заявление в полицию.