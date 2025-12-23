В Турции нашли обломки самолета начальника Генштаба Ливии

АНКАРА, 23 дек — РИА Новости. В Турции нашли обломки лайнера, в котором был глава Генштаба Ливии Мухаммед Али аль-Хаддад, сообщил портал AirportHaber.

"В результате поисково-спасательных работ, проводившихся вблизи района Хаймана , были обнаружены обломки самолета, пропавшего с радаров", — говорится в публикации.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил эту информацию. Глава ПНЕ Ливии Абдель Хамид Дбейба заявил о гибели аль-Хаддада и его сопровождающих. По словам госминистра Валида аль-Ляфи, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Всего на борту было пять пассажиров.

На месте обнаружения фрагментов работают подразделения ВС Турции, жандармерии, Управления по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, Министерства транспорта и инфраструктуры и МВД. Генпрокуратура Анкары начала расследование.