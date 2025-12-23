Рейтинг@Mail.ru
В Турции нашли обломки самолета начальника Генштаба Ливии - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 23.12.2025 (обновлено: 23:50 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/samolet-2064200462.html
В Турции нашли обломки самолета начальника Генштаба Ливии
В Турции нашли обломки самолета начальника Генштаба Ливии - РИА Новости, 23.12.2025
В Турции нашли обломки самолета начальника Генштаба Ливии
В Турции нашли обломки лайнера, в котором был глава Генштаба Ливии Мухаммед Али аль-Хаддад, сообщил портал AirportHaber. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T22:54:00+03:00
2025-12-23T23:50:00+03:00
в мире
турция
ливия
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965878027_0:110:2048:1262_1920x0_80_0_0_2634e9cbaa478c139663ae02b1457c21.jpg
https://ria.ru/20250915/liviya-2042078793.html
турция
ливия
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965878027_14:0:1834:1365_1920x0_80_0_0_3706681ded20735482a89280a069cd2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, ливия, анкара (провинция)
В мире, Турция, Ливия, Анкара (провинция)
В Турции нашли обломки самолета начальника Генштаба Ливии

AirportHaber: в Турции обнаружили обломки самолета начальника Генштаба Ливии

© Фото : General Staff of the Libyan ArmyГлава Генштаба Вооруженных сил правительства национального единства Ливии Мухаммед аль-Хаддад
Глава Генштаба Вооруженных сил правительства национального единства Ливии Мухаммед аль-Хаддад - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : General Staff of the Libyan Army
Глава Генштаба Вооруженных сил правительства национального единства Ливии Мухаммед аль-Хаддад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 23 дек — РИА Новости. В Турции нашли обломки лайнера, в котором был глава Генштаба Ливии Мухаммед Али аль-Хаддад, сообщил портал AirportHaber.
"В результате поисково-спасательных работ, проводившихся вблизи района Хаймана, были обнаружены обломки самолета, пропавшего с радаров", — говорится в публикации.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил эту информацию. Глава ПНЕ Ливии Абдель Хамид Дбейба заявил о гибели аль-Хаддада и его сопровождающих. По словам госминистра Валида аль-Ляфи, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Всего на борту было пять пассажиров.
На месте обнаружения фрагментов работают подразделения ВС Турции, жандармерии, Управления по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, Министерства транспорта и инфраструктуры и МВД. Генпрокуратура Анкары начала расследование.
Связь с частным самолетом главы Генштаба Ливии пропала после вылета из турецкой столицы около 20:52 мск. Очевидцы сообщали о сильном взрыве вблизи аэропорта Эсенбога. Как писало агентство İHA, он мог быть вызван падением лайнера.
Флаг Ливии - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Власти востока Ливии надеются на помощь России в решении кризиса
15 сентября, 17:43
 
В миреТурцияЛивияАнкара (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала