https://ria.ru/20251223/samolet-2064200462.html
В Турции нашли обломки самолета начальника Генштаба Ливии
В Турции нашли обломки самолета начальника Генштаба Ливии - РИА Новости, 23.12.2025
В Турции нашли обломки самолета начальника Генштаба Ливии
В Турции нашли обломки лайнера, в котором был глава Генштаба Ливии Мухаммед Али аль-Хаддад, сообщил портал AirportHaber. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T22:54:00+03:00
2025-12-23T22:54:00+03:00
2025-12-23T23:50:00+03:00
в мире
турция
ливия
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965878027_0:110:2048:1262_1920x0_80_0_0_2634e9cbaa478c139663ae02b1457c21.jpg
https://ria.ru/20250915/liviya-2042078793.html
турция
ливия
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965878027_14:0:1834:1365_1920x0_80_0_0_3706681ded20735482a89280a069cd2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, ливия, анкара (провинция)
В мире, Турция, Ливия, Анкара (провинция)
В Турции нашли обломки самолета начальника Генштаба Ливии
AirportHaber: в Турции обнаружили обломки самолета начальника Генштаба Ливии
АНКАРА, 23 дек — РИА Новости. В Турции нашли обломки лайнера, в котором был глава Генштаба Ливии Мухаммед Али аль-Хаддад, сообщил портал AirportHaber.
"В результате поисково-спасательных работ, проводившихся вблизи района Хаймана, были обнаружены обломки самолета, пропавшего с радаров", — говорится в публикации.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил эту информацию. Глава ПНЕ Ливии Абдель Хамид Дбейба заявил о гибели аль-Хаддада и его сопровождающих. По словам госминистра Валида аль-Ляфи, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Всего на борту было пять пассажиров.
На месте обнаружения фрагментов работают подразделения ВС Турции, жандармерии, Управления по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, Министерства транспорта и инфраструктуры и МВД. Генпрокуратура Анкары начала расследование.
Связь с частным самолетом главы Генштаба Ливии пропала после вылета из турецкой столицы около 20:52 мск. Очевидцы сообщали о сильном взрыве вблизи аэропорта Эсенбога. Как писало агентство İHA, он мог быть вызван падением лайнера.