МАК назвал причину ЧП с самолетом Л-54 в Ленинградской области

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Авиационное происшествие с самолетом-амфибией Л-54 в Ленинградской области 5 июля 2025 года произошло из-за отказа левого двигателя вследствие заправки самолета топливом, не соответствующим требованиям по эксплуатации, говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Северо-Западная транспортная прокуратура в июле сообщала, что легкомоторный самолет с двумя людьми на борту вынужденно сел на трассу в Ломоносовском районе Ленинградской области.
«
"Авиационное происшествие с самолетом-амфибией Л-54 RA-2860G произошло днем в визуальных метеорологических условиях при выполнении вынужденной посадки на автомобильную дорогу с отказавшим левым двигателем... Заправка ВС (воздушного судна - ред.) автомобильным бензином с октановым числом, не соответствующим минимальным требованиям по эксплуатации двигателей Rotax 914, явилась причиной самовыключения в полете левого двигателя", - говорится в отчете.
После отключения в полете левого двигателя пилот пытался продолжить полет на одном двигателе, но правый двигатель не обеспечил продолжение полета без снижения. Командир самолета принял решение совершить посадку на автодорогу. При выполнении посадки самолет столкнулся с дорожным знаком и съехал в кювет.
