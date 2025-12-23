Рейтинг@Mail.ru
МАК назвал причину ЧП с самолетом Л-54 в Ленинградской области
17:50 23.12.2025
МАК назвал причину ЧП с самолетом Л-54 в Ленинградской области
МАК назвал причину ЧП с самолетом Л-54 в Ленинградской области
Авиационное происшествие с самолетом-амфибией Л-54 в Ленинградской области 5 июля 2025 года произошло из-за отказа левого двигателя вследствие заправки самолета РИА Новости, 23.12.2025
МАК назвал причину ЧП с самолетом Л-54 в Ленинградской области

ЧП с Л-54 в Ленинградской области произошло из-за заправки неправильным топливом

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Авиационное происшествие с самолетом-амфибией Л-54 в Ленинградской области 5 июля 2025 года произошло из-за отказа левого двигателя вследствие заправки самолета топливом, не соответствующим требованиям по эксплуатации, говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Северо-Западная транспортная прокуратура в июле сообщала, что легкомоторный самолет с двумя людьми на борту вынужденно сел на трассу в Ломоносовском районе Ленинградской области.
«
"Авиационное происшествие с самолетом-амфибией Л-54 RA-2860G произошло днем в визуальных метеорологических условиях при выполнении вынужденной посадки на автомобильную дорогу с отказавшим левым двигателем... Заправка ВС (воздушного судна - ред.) автомобильным бензином с октановым числом, не соответствующим минимальным требованиям по эксплуатации двигателей Rotax 914, явилась причиной самовыключения в полете левого двигателя", - говорится в отчете.
После отключения в полете левого двигателя пилот пытался продолжить полет на одном двигателе, но правый двигатель не обеспечил продолжение полета без снижения. Командир самолета принял решение совершить посадку на автодорогу. При выполнении посадки самолет столкнулся с дорожным знаком и съехал в кювет.
МАК рекомендовал авиационным властям России рассмотреть вопрос внесения в авиационные правила требований вносить в бортовой журнал сведений о заправке самолета с указанием марки и количества топлива и масла.
