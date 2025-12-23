МАК назвал причину ЧП с самолетом Л-54 в Ленинградской области

"Авиационное происшествие с самолетом-амфибией Л-54 RA-2860G произошло днем в визуальных метеорологических условиях при выполнении вынужденной посадки на автомобильную дорогу с отказавшим левым двигателем... Заправка ВС (воздушного судна - ред.) автомобильным бензином с октановым числом, не соответствующим минимальным требованиям по эксплуатации двигателей Rotax 914, явилась причиной самовыключения в полете левого двигателя", - говорится в отчете.

После отключения в полете левого двигателя пилот пытался продолжить полет на одном двигателе, но правый двигатель не обеспечил продолжение полета без снижения. Командир самолета принял решение совершить посадку на автодорогу. При выполнении посадки самолет столкнулся с дорожным знаком и съехал в кювет.