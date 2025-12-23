https://ria.ru/20251223/rf-2064194384.html
Представители России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество
Военное и военно-техническое сотрудничество между Белоруссией и Россией стало темой обсуждения на встрече в белорусском минобороны во время аккредитации нового... РИА Новости, 23.12.2025
