Рейтинг@Mail.ru
Представители России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/rf-2064194384.html
Представители России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество
Представители России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество - РИА Новости, 23.12.2025
Представители России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество
Военное и военно-техническое сотрудничество между Белоруссией и Россией стало темой обсуждения на встрече в белорусском минобороны во время аккредитации нового... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T21:25:00+03:00
2025-12-23T21:25:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733529_0:88:3059:1809_1920x0_80_0_0_733b5703cc9506a035e5194f8b208b8f.jpg
https://ria.ru/20251223/vts-2064165469.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733529_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c50c8e919cc47bccbcfbf1c362dcf9fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, минск
В мире, Россия, Белоруссия, Минск
Представители России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество

Представители РФ и Белоруссии обсудили военно-техническое сотрудничество

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 23 дек – РИА Новости. Военное и военно-техническое сотрудничество между Белоруссией и Россией стало темой обсуждения на встрече в белорусском минобороны во время аккредитации нового военного атташе РФ, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
Минске сменился военный атташе из РФ. Им стал генерал-лейтенант Валерий Афанасьев... при аккредитации обсуждены военное и военно-техническое сотрудничество, ближайшие мероприятия, в том числе с участием глав оборонного и военного ведомств, деятельность Минской ассоциации военных атташе", - написал Ревенко в соцсети Х.
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Россия и Белоруссия актуализировали договор о ВТС , заявили в Минске
Вчера, 19:03
 
В миреРоссияБелоруссияМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала