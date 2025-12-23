Представители России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество

МИНСК, 23 дек – РИА Новости. Военное и военно-техническое сотрудничество между Белоруссией и Россией стало темой обсуждения на встрече в белорусском минобороны во время аккредитации нового военного атташе РФ, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.