Средства ПВО сбили 21 беспилотник над российскими регионами
Средства ПВО сбили 21 беспилотник над российскими регионами - РИА Новости, 23.12.2025
Средства ПВО сбили 21 беспилотник над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО сбили 21 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T17:20:00+03:00
2025-12-23T17:20:00+03:00
2025-12-23T17:26:00+03:00
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
воронежская область
белгородская область
курская область
россия
брянская область
воронежская область
белгородская область
курская область
Средства ПВО сбили 21 беспилотник над российскими регионами
