Средства ПВО сбили 21 беспилотник над российскими регионами
17:20 23.12.2025 (обновлено: 17:26 23.12.2025)
Средства ПВО сбили 21 беспилотник над российскими регионами
Средства ПВО сбили 21 беспилотник над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО сбили 21 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2025
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область, Воронежская область, Белгородская область, Курская область
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 21 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать третьего декабря с 14.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 11 – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области и один – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
