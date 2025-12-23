Путин поздравил бойцов шестой гвардейской армии ВВС И ПВО

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав 6-й гвардейской Ленинградской Краснознамённой, ордена Жукова армии ВВС и противовоздушной обороны с присвоением звания "гвардейская" и отметил, что действия ее бойцов в ходе спецоперации - пример высокого профессионализма, выполнения воинского долга, самоотверженности и храбрости.

В понедельник Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 6-й Ленинградской Краснознаменной, ордена Жукова армии ВВС и ПВО РФ

"Поздравляю вас с присвоением 6 Ленинградской Краснознамённой, ордена Жукова армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почётного наименования "гвардейская"... Умелые и решительные действия личного состава армии в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что присвоение наименования "гвардейская" - это высокая честь и признание особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных служащими при защите Отечества.