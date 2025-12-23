Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил бойцов шестой гвардейской армии ВВС И ПВО - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/putin-2064124516.html
Путин поздравил бойцов шестой гвардейской армии ВВС И ПВО
Путин поздравил бойцов шестой гвардейской армии ВВС И ПВО - РИА Новости, 23.12.2025
Путин поздравил бойцов шестой гвардейской армии ВВС И ПВО
Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав 6-й гвардейской Ленинградской Краснознамённой, ордена Жукова армии ВВС и противовоздушной... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:17:00+03:00
2025-12-23T16:17:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062734991_0:269:2924:1914_1920x0_80_0_0_10f0ff97fed2afb21c160baad2e81696.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062577737.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062734991_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d661490e3219e313f123b1d43fd8aaf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поздравил бойцов шестой гвардейской армии ВВС И ПВО

Путин назвал бойцов 6-й гвардейской армии ВВС И ПВО примером профессионализма

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав 6-й гвардейской Ленинградской Краснознамённой, ордена Жукова армии ВВС и противовоздушной обороны с присвоением звания "гвардейская" и отметил, что действия ее бойцов в ходе спецоперации - пример высокого профессионализма, выполнения воинского долга, самоотверженности и храбрости.
В понедельник Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 6-й Ленинградской Краснознаменной, ордена Жукова армии ВВС и ПВО РФ.
"Поздравляю вас с присвоением 6 Ленинградской Краснознамённой, ордена Жукова армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почётного наименования "гвардейская"... Умелые и решительные действия личного состава армии в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства добавил, что присвоение наименования "гвардейская" - это высокая честь и признание особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных служащими при защите Отечества.
Путин выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин отметил профессионализм бойцов 201-й Гатчинской военной базы
17 декабря, 11:49
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала