https://ria.ru/20251223/putin-2064124516.html
Путин поздравил бойцов шестой гвардейской армии ВВС И ПВО
Путин поздравил бойцов шестой гвардейской армии ВВС И ПВО - РИА Новости, 23.12.2025
Путин поздравил бойцов шестой гвардейской армии ВВС И ПВО
Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав 6-й гвардейской Ленинградской Краснознамённой, ордена Жукова армии ВВС и противовоздушной... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:17:00+03:00
2025-12-23T16:17:00+03:00
2025-12-23T16:17:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062734991_0:269:2924:1914_1920x0_80_0_0_10f0ff97fed2afb21c160baad2e81696.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062577737.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062734991_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d661490e3219e313f123b1d43fd8aaf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин поздравил бойцов шестой гвардейской армии ВВС И ПВО
Путин назвал бойцов 6-й гвардейской армии ВВС И ПВО примером профессионализма
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поздравил
командование и личный состав 6-й гвардейской Ленинградской Краснознамённой, ордена Жукова армии ВВС и противовоздушной обороны с присвоением звания "гвардейская" и отметил, что действия ее бойцов в ходе спецоперации - пример высокого профессионализма, выполнения воинского долга, самоотверженности и храбрости.
В понедельник Путин
присвоил почетное наименование "гвардейская" 6-й Ленинградской Краснознаменной, ордена Жукова армии ВВС и ПВО РФ
.
"Поздравляю вас с присвоением 6 Ленинградской Краснознамённой, ордена Жукова армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почётного наименования "гвардейская"... Умелые и решительные действия личного состава армии в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства добавил, что присвоение наименования "гвардейская" - это высокая честь и признание особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных служащими при защите Отечества.
Путин выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.