Путин вручит государственные награды в Кремле 24 декабря
15:36 23.12.2025 (обновлено: 15:45 23.12.2025)
Путин вручит государственные награды в Кремле 24 декабря
Президент России Владимир Путин в среду в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.12.2025
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать четвертого декабря сего года в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручит государственные награды. В числе награждаемых орденами, медалями и почетными званиями – известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из ряда различных сфер", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Опрос показал, как россияне оценили выступление Путина на прямой линии
© 2025 МИА «Россия сегодня»
