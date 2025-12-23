https://ria.ru/20251223/putin-2064108819.html
Путин вручит государственные награды в Кремле 24 декабря
Президент России Владимир Путин в среду в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.12.2025
