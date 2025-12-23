Рейтинг@Mail.ru
17:38 23.12.2025
Прокуратура контролирует ход дела о погибшем подростке в Сочи
Прокуратура контролирует ход дела о погибшем подростке в Сочи

КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Прокуратура Сочи контролирует ход расследования дела о погибшем подростке, который подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Ранее во вторник в краевом управлении СК сообщили, что подросток в Сочи подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата, при этом тело самого фигуранта было обнаружено на месте преступления. Возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным СК, вечером в понедельник подросток нанес "множественные удары кухонным ножом в область жизненно важных органов матери, от которых она скончалась на месте происшествия", а после этого позвал домой младшего брата, который гулял на улице. Когда мальчик пришел домой, подозреваемый нанес ему несколько ударов ножом в живот, но ребенку удалось выжить, так как он сумел выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей, отмечало ведомство.
"Органами прокуратуры Краснодарского края поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве и покушении на убийство малолетнего. Прокуратура города Сочи контролирует ход расследования... дела", - сообщает надзорное ведомство.
Кроме того, органы прокуратуры дадут оценку действиям органов и учреждений системы профилактики по соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Юноша обвиняется в убийстве мачехи в Семеновском районе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Подростка в Нижегородской области обвинили в жестоком убийстве мачехи
