Прокуратура начала проверку после пожара под Нижним Новгородом

15:07 23.12.2025 (обновлено: 15:08 23.12.2025)
Прокуратура начала проверку после пожара на плавкране под Нижним Новгородом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту пожара на плавкране "Борской судоремонтной компании" под Нижним Новгородом, информирует Приволжская транспортная прокуратура.
Ранее региональное управление МЧС сообщило, что днем во вторник поступило сообщение о горении плавкрана в городе Бор в ООО "Борская судоремонтная компания". Пожарно-спасательные подразделения выехали по повышенному рангу пожара №2. Происходит горение топлива на площади 100 квадратных метров, существует угроза распространения пожара на соседний плавкран.
Ликвидация пожара в административно-бытовом здании компании Межегейуголь - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Туве вспыхнул пожар в здании компании "Межегейуголь"
20 декабря, 17:58
"По предварительным данным, возгорание крана произошло при осуществлении работ судоходной компанией. Ликвидация возгорания осуществляется силами спасательных служб. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Нижегородской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении пресс-служба ведомства.
Борская судоремонтная компания специализируется на ремонте сухогрузных судов, барж, буксиров и других видов судов речного флота. Компания находится в Борском районе Нижегородской области, на левом берегу реки Волга – напротив Нижнего Новгорода недалеко от Борского моста.
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В порту Тамань потушили пожар на трубопроводе с мазутом
Вчера, 12:07
 
ПроисшествияНижний НовгородБорБорский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
