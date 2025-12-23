Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура рассказала о семье из Норильска, где от голода умер младенец - РИА Новости, 23.12.2025
13:13 23.12.2025
Прокуратура рассказала о семье из Норильска, где от голода умер младенец
Прокуратура рассказала о семье из Норильска, где от голода умер младенец - РИА Новости, 23.12.2025
Прокуратура рассказала о семье из Норильска, где от голода умер младенец
Семья из Норильска, в которой от голода умер пятимесячный ребенок, не находилась в социально опасном положении, велась профилактическая работа из-за пропуска... РИА Новости, 23.12.2025
происшествия
норильск
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
норильск
красноярский край
россия
происшествия, норильск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Норильск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура рассказала о семье из Норильска, где от голода умер младенец

РИА Новости: семья, где умер младенец, не была в социально опасном положении

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияЖительница Норильска, обвиняемая в убийстве 5-месячного сына. Кадр видео
Жительница Норильска, обвиняемая в убийстве 5-месячного сына. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Жительница Норильска, обвиняемая в убийстве 5-месячного сына. Кадр видео
КРАСНОЯРСК, 23 дек – РИА Новости. Семья из Норильска, в которой от голода умер пятимесячный ребенок, не находилась в социально опасном положении, велась профилактическая работа из-за пропуска занятий в школе 15-летней сестрой погибшего, сообщили РИА Новости в прокуратуре Красноярского края.
"Эта семья не находилась в социально опасном положении (СОП – ред.). То есть комиссия пришла к выводу, что в СОП их ставить преждевременно. И получается, по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних, с семьей была организована ведомственная работа, работа куратором случая, которым стало МБУ (муниципальное бюджетное учреждение "Социально-образовательный центр" - ред.). То есть они проводили, так скажем, профилактическую работу, но не связанную с социально опасным положением… В частности, что девочка не посещала образовательное учреждение", - сказал собеседник агентства.
Квартира в Норильске, где младенец умер от голода - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Норильске врач не сообщала о неблагополучии семьи, где умер младенец
Вчера, 10:57
В понедельник ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщило, что в Норильске возбуждено уголовное дело против 35-летней матери четверых детей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
По данным СК, обвиняемая проживала в квартире вместе с тремя дочерями: 15-летней, двухлетней и годовалой, а также пятимесячным сыном. С 14 по 17 декабря женщина ушла в гости к знакомому, бросив детей одних, практически без еды. В результате, по версии следствия, 17 декабря младенец умер от голода, две маленькие девочки доставлены в больницу, старшую дочь отправили в социальный приют для детей.
Муж женщины отбывает срок за избиение ее и старшей дочери. Женщина арестована. По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН. О смерти сына женщина узнала по телефону от старшей дочери. Она нигде не работала и получала ежемесячно детские пособия на сумму 107 тысяч рублей.
Квартира в Норильске, где погиб ребенок - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Минздраве рассказали о детях из Норильска, чей брат умер от голода
Вчера, 09:04
 
ПроисшествияНорильскКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
