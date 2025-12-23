https://ria.ru/20251223/prokuratura-2064067653.html
Прокуратура рассказала о семье из Норильска, где от голода умер младенец
Прокуратура рассказала о семье из Норильска, где от голода умер младенец - РИА Новости, 23.12.2025
Прокуратура рассказала о семье из Норильска, где от голода умер младенец
Семья из Норильска, в которой от голода умер пятимесячный ребенок, не находилась в социально опасном положении, велась профилактическая работа из-за пропуска... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T13:13:00+03:00
2025-12-23T13:13:00+03:00
2025-12-23T13:13:00+03:00
происшествия
норильск
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064027524_0:60:2237:1319_1920x0_80_0_0_2dffd71479e5bcbd65b361941add253d.jpg
https://ria.ru/20251223/norilsk-2064027046.html
https://ria.ru/20251223/sostojanie-2064003732.html
норильск
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064027524_0:0:1829:1371_1920x0_80_0_0_2d3432cd985a5b6b766938af48570ae7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Норильск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура рассказала о семье из Норильска, где от голода умер младенец
РИА Новости: семья, где умер младенец, не была в социально опасном положении
КРАСНОЯРСК, 23 дек – РИА Новости. Семья из Норильска, в которой от голода умер пятимесячный ребенок, не находилась в социально опасном положении, велась профилактическая работа из-за пропуска занятий в школе 15-летней сестрой погибшего, сообщили РИА Новости в прокуратуре Красноярского края.
"Эта семья не находилась в социально опасном положении (СОП – ред.). То есть комиссия пришла к выводу, что в СОП их ставить преждевременно. И получается, по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних, с семьей была организована ведомственная работа, работа куратором случая, которым стало МБУ (муниципальное бюджетное учреждение "Социально-образовательный центр" - ред.). То есть они проводили, так скажем, профилактическую работу, но не связанную с социально опасным положением… В частности, что девочка не посещала образовательное учреждение", - сказал собеседник агентства.
В понедельник ГСУСК России
по Красноярскому краю
и Хакасии
сообщило, что в Норильске
возбуждено уголовное дело против 35-летней матери четверых детей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
По данным СК
, обвиняемая проживала в квартире вместе с тремя дочерями: 15-летней, двухлетней и годовалой, а также пятимесячным сыном. С 14 по 17 декабря женщина ушла в гости к знакомому, бросив детей одних, практически без еды. В результате, по версии следствия, 17 декабря младенец умер от голода, две маленькие девочки доставлены в больницу, старшую дочь отправили в социальный приют для детей.
Муж женщины отбывает срок за избиение ее и старшей дочери. Женщина арестована. По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН. О смерти сына женщина узнала по телефону от старшей дочери. Она нигде не работала и получала ежемесячно детские пособия на сумму 107 тысяч рублей.