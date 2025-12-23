Прокуратура рассказала о семье из Норильска, где от голода умер младенец

КРАСНОЯРСК, 23 дек – РИА Новости. Семья из Норильска, в которой от голода умер пятимесячный ребенок, не находилась в социально опасном положении, велась профилактическая работа из-за пропуска занятий в школе 15-летней сестрой погибшего, сообщили РИА Новости в прокуратуре Красноярского края.

"Эта семья не находилась в социально опасном положении (СОП – ред.). То есть комиссия пришла к выводу, что в СОП их ставить преждевременно. И получается, по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних, с семьей была организована ведомственная работа, работа куратором случая, которым стало МБУ (муниципальное бюджетное учреждение "Социально-образовательный центр" - ред.). То есть они проводили, так скажем, профилактическую работу, но не связанную с социально опасным положением… В частности, что девочка не посещала образовательное учреждение", - сказал собеседник агентства.