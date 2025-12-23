Стало известно, как влияют пошлины на подарки американцев

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 40% американцев подарили или планируют подарить меньше подарков на Рождество в этом году из-за пошлин, говорится в исследовании, проведенного QuestionPro для компании LendingTree.
По результатам исследования, 45% американцев подарили или собираются подарить меньше подарков на Рождество в этом году из-за пошлин. Как отмечается, 55% опрошенных не будут дарить меньше.
Опрос проводился онлайн с 10 по 15 декабря среди 2032 американцев. Погрешность не указывается.
Президент США Дональд Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Также он раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.