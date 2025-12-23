Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, как влияют пошлины на подарки американцев - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/poshliny-2064135770.html
Стало известно, как влияют пошлины на подарки американцев
Стало известно, как влияют пошлины на подарки американцев - РИА Новости, 23.12.2025
Стало известно, как влияют пошлины на подарки американцев
Более 40% американцев подарили или планируют подарить меньше подарков на Рождество в этом году из-за пошлин, говорится в исследовании, проведенного QuestionPro... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:48:00+03:00
2025-12-23T16:48:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151113/68/1511136867_0:181:961:721_1920x0_80_0_0_f2df9501b45fbd2d40f53af5586f66ae.jpg
https://ria.ru/20251221/ssha-2063710717.html
https://ria.ru/20251209/ekonomika-2060730474.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151113/68/1511136867_0:91:961:811_1920x0_80_0_0_b5433230a8ef9654f4105ae882ea21f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, новый год
В мире, США, Дональд Трамп, Новый год
Стало известно, как влияют пошлины на подарки американцев

Более 40% американцев планируют подарить меньше подарков из-за пошлин

© Фото : аккаунт Ruth Espiricueta в сети FacebookПисьмо первоклассницы Кристал Пачеко, попросившей у Санта-Клауса на Рождество одеяло и еды
Письмо первоклассницы Кристал Пачеко, попросившей у Санта-Клауса на Рождество одеяло и еды - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : аккаунт Ruth Espiricueta в сети Facebook
Письмо первоклассницы Кристал Пачеко, попросившей у Санта-Клауса на Рождество одеяло и еды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 40% американцев подарили или планируют подарить меньше подарков на Рождество в этом году из-за пошлин, говорится в исследовании, проведенного QuestionPro для компании LendingTree.
По результатам исследования, 45% американцев подарили или собираются подарить меньше подарков на Рождество в этом году из-за пошлин. Как отмечается, 55% опрошенных не будут дарить меньше.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В США могут отменить пошлины на не производимые в стране товары
21 декабря, 22:35
Опрос проводился онлайн с 10 по 15 декабря среди 2032 американцев. Погрешность не указывается.
Президент США Дональд Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Также он раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.
Торговый порт в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Аналитики рассказали, что ждет мировую экономику после отмены пошлин США
9 декабря, 09:23
 
В миреСШАДональд ТрампНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала