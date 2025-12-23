Стало известно, как влияют пошлины на подарки американцев

Письмо первоклассницы Кристал Пачеко, попросившей у Санта-Клауса на Рождество одеяло и еды. Архивное фото

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 40% американцев подарили или планируют подарить меньше подарков на Рождество в этом году из-за пошлин, говорится в исследовании, проведенного QuestionPro для компании LendingTree.

По результатам исследования, 45% американцев подарили или собираются подарить меньше подарков на Рождество в этом году из-за пошлин. Как отмечается, 55% опрошенных не будут дарить меньше.

Опрос проводился онлайн с 10 по 15 декабря среди 2032 американцев. Погрешность не указывается.