В Подмосковье вынесли приговор мужчине, похитившему 155 миллионов рублей - РИА Новости, 23.12.2025
18:34 23.12.2025
В Подмосковье вынесли приговор мужчине, похитившему 155 миллионов рублей
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Задержанный. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья приговорил к 7 годам колонии мужчину, похитившего 155 миллионов рублей, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Согласно приговору суда, (фигурант) совместно с иными неустановленными лицами, в составе организованной группы, с целью незаконного материального обогащения, представившись сотрудниками государственных организаций и правоохранительных органов, похитил принадлежащие К. и К. денежные средства в сумме более 155 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.
Суд приговорил мужчину к 7 годам колонии общего режима и в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба, уточнили там.
