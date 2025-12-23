https://ria.ru/20251223/podmoskove-2064160855.html
В Подмосковье вынесли приговор мужчине, похитившему 155 миллионов рублей
В Подмосковье вынесли приговор мужчине, похитившему 155 миллионов рублей - РИА Новости, 23.12.2025
В Подмосковье вынесли приговор мужчине, похитившему 155 миллионов рублей
Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья приговорил к 7 годам колонии мужчину, похитившего 155 миллионов рублей, представляясь сотрудником... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T18:34:00+03:00
2025-12-23T18:34:00+03:00
2025-12-23T18:34:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/67536/46/675364661_0:24:3470:1976_1920x0_80_0_0_1479d2abb785d3b68d1fda1c02c7c68c.jpg
https://realty.ria.ru/20251222/moskva-2063853134.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/67536/46/675364661_402:0:3069:2000_1920x0_80_0_0_ec7b414783fa0564606be943c69693e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье вынесли приговор мужчине, похитившему 155 миллионов рублей
В Подмосковье мужчина получил семь лет колонии за похищение 155 млн руб
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья приговорил к 7 годам колонии мужчину, похитившего 155 миллионов рублей, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Согласно приговору суда, (фигурант) совместно с иными неустановленными лицами, в составе организованной группы, с целью незаконного материального обогащения, представившись сотрудниками государственных организаций и правоохранительных органов, похитил принадлежащие К. и К. денежные средства в сумме более 155 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.
Суд приговорил мужчину к 7 годам колонии общего режима и в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба, уточнили там.