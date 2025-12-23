В Подмосковье вынесли приговор мужчине, похитившему 155 миллионов рублей

"Согласно приговору суда, (фигурант) совместно с иными неустановленными лицами, в составе организованной группы, с целью незаконного материального обогащения, представившись сотрудниками государственных организаций и правоохранительных органов, похитил принадлежащие К. и К. денежные средства в сумме более 155 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.