Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье двух человек задержали за незаконную вырубку деревьев - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/podmoskove-2064140106.html
В Подмосковье двух человек задержали за незаконную вырубку деревьев
В Подмосковье двух человек задержали за незаконную вырубку деревьев - РИА Новости, 23.12.2025
В Подмосковье двух человек задержали за незаконную вырубку деревьев
Сотрудники лесной охраны задержали в Подмосковье двух человек, которые незаконно срубили сосны в Коломенском городском округе, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T17:07:00+03:00
2025-12-23T17:07:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156228/29/1562282983_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b69389bdbff8ee5681b2cb98a6ff8d24.jpg
https://ria.ru/20251214/elka-2061905620.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156228/29/1562282983_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f458f7e6ede8e3ab5d77c5126eda0fd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье двух человек задержали за незаконную вырубку деревьев

РИА Новости: в Подмосковье двух человек задержали за незаконно срубленные сосны

© РИА Новости / Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкВетка сосны
Ветка сосны - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в медиабанк
Ветка сосны . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сотрудники лесной охраны задержали в Подмосковье двух человек, которые незаконно срубили сосны в Коломенском городском округе, сообщили РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области.
"Сотрудниками лесной охраны задержаны двое граждан, незаконно срубившие сосны в Коломенском городском округе и причинившие ущерб более 16 тысяч рублей. Уполномоченными органами решается вопрос о возбуждении уголовных дел", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в комлесхозе, работники лесного хозяйства Московской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов в период с 17 по 22 декабря провели более 480 мероприятий по предотвращению незаконной рубки елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.
В пресс-службе добавили, что всего в ходе патрулирования были выявлены пять случаев незаконной рубки деревьев на территории Егорьевского, Наро-Фоминского, Орехово-Зуевского и Ступинско лесничеств. Сумма причиненного государству ущерба превысила 58 тысяч рублей. Материалы по всем нарушениям направлены в правоохранительные органы.
Ёлочный базар - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Юрист напомнил о наказании за вырубку елки
14 декабря, 02:53
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала