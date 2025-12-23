В Подмосковье двух человек задержали за незаконную вырубку деревьев

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сотрудники лесной охраны задержали в Подмосковье двух человек, которые незаконно срубили сосны в Коломенском городском округе, сообщили РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области.

"Сотрудниками лесной охраны задержаны двое граждан, незаконно срубившие сосны в Коломенском городском округе и причинившие ущерб более 16 тысяч рублей. Уполномоченными органами решается вопрос о возбуждении уголовных дел", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в комлесхозе, работники лесного хозяйства Московской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов в период с 17 по 22 декабря провели более 480 мероприятий по предотвращению незаконной рубки елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.