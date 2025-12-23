https://ria.ru/20251223/podmoskove-2064140106.html
В Подмосковье двух человек задержали за незаконную вырубку деревьев
В Подмосковье двух человек задержали за незаконную вырубку деревьев
В Подмосковье двух человек задержали за незаконную вырубку деревьев
Сотрудники лесной охраны задержали в Подмосковье двух человек, которые незаконно срубили сосны в Коломенском городском округе, сообщили РИА Новости в комитете...
В Подмосковье двух человек задержали за незаконную вырубку деревьев
РИА Новости: в Подмосковье двух человек задержали за незаконно срубленные сосны
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сотрудники лесной охраны задержали в Подмосковье двух человек, которые незаконно срубили сосны в Коломенском городском округе, сообщили РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области.
"Сотрудниками лесной охраны задержаны двое граждан, незаконно срубившие сосны в Коломенском городском округе и причинившие ущерб более 16 тысяч рублей. Уполномоченными органами решается вопрос о возбуждении уголовных дел", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в комлесхозе, работники лесного хозяйства Московской области
совместно с сотрудниками правоохранительных органов в период с 17 по 22 декабря провели более 480 мероприятий по предотвращению незаконной рубки елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.
В пресс-службе добавили, что всего в ходе патрулирования были выявлены пять случаев незаконной рубки деревьев на территории Егорьевского, Наро-Фоминского, Орехово-Зуевского и Ступинско лесничеств. Сумма причиненного государству ущерба превысила 58 тысяч рублей. Материалы по всем нарушениям направлены в правоохранительные органы.