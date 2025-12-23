Рейтинг@Mail.ru
13:13 23.12.2025
В Подмосковье осудили двух человек за мошенничество в сфере страхования
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
московский областной суд
происшествия, московская область (подмосковье), россия, московский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Московский областной суд
В Подмосковье осудили двух человек за мошенничество в сфере страхования

РИА Новости: суд в Подмосковье приговорил автоподставщиков к 5 и 7 годам колонии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Железнодорожный суд Московской области приговорил двух подсудимых к 5 и 7 годам колонии за мошенничество в сфере страхования на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
По данным Telegram-канала Baza, они занимались автоподставами. По данным Telegram-канала, они массово подделывали документы, царапали кузова автомобилей, меняли детали и номера, инсценировали ДТП, а затем предоставляли документы по липовым авариям в "Т-Страхование".
Как отметили в пресс-службе, один из осужденных был организатором преступной группы, распределял роли между участниками, координировал их действия, контролировал процесс совершения мошенничества, а также привлекал новых лиц, неосведомлённых о незаконной деятельности. Вместе со вторым подсудимым они осуществляли хищение денежных средств страховых компаний, вводя их в заблуждение относительно наступления страховых случаев, что позволило им незаконно получать выплаты. В результате противоправной деятельности обвиняемых, страховой компании причинён ущерб в размере свыше 3 миллионов рублей.
Организатора суд признал виновным в совершении 65 преступлений, предусмотренных статьей 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования" и еще трех покушениях, второго - в 49 эпизодах мошенничества и трех покушениях, отметили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, организатора суд приговорил к 7 годам колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей, его сообщника - 5 годам и штрафу 350 тысяч рублей.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 42,5 миллиона рублей
21 декабря, 12:59
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМосковский областной суд
 
 
