В Подмосковье осудили двух человек за мошенничество в сфере страхования

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Железнодорожный суд Московской области приговорил двух подсудимых к 5 и 7 годам колонии за мошенничество в сфере страхования на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.

По данным Telegram-канала Baza, они занимались автоподставами. По данным Telegram-канала, они массово подделывали документы, царапали кузова автомобилей, меняли детали и номера, инсценировали ДТП, а затем предоставляли документы по липовым авариям в "Т-Страхование".

Как отметили в пресс-службе, один из осужденных был организатором преступной группы, распределял роли между участниками, координировал их действия, контролировал процесс совершения мошенничества, а также привлекал новых лиц, неосведомлённых о незаконной деятельности. Вместе со вторым подсудимым они осуществляли хищение денежных средств страховых компаний, вводя их в заблуждение относительно наступления страховых случаев, что позволило им незаконно получать выплаты. В результате противоправной деятельности обвиняемых, страховой компании причинён ущерб в размере свыше 3 миллионов рублей.

Организатора суд признал виновным в совершении 65 преступлений, предусмотренных статьей 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования" и еще трех покушениях, второго - в 49 эпизодах мошенничества и трех покушениях, отметили в пресс-службе.