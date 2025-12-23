Пещера, которую называют самой смертоносной на Земле: почему боятся Китум

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Пещера Китум: место, от которого местные племена отворачиваются в ужасе, а местные дети слушают о нем страшные сказки. Казалось бы, обычная африканская пещера — но под ее сводами скрывается угроза, способная потрясти весь мир.

Что же так напугало ученых в прошлом веке? И почему сегодня мы снова задаемся вопросом: не станет ли это место источником новой глобальной пандемии?

"Пещера забирает человеческие жизни"

Печально знаменитая пещера Китум расположена на востоке Африки у подножия потухшего вулкана. На склонах бурлит жизнь: произрастают густые леса, а также обитают более 400 слонов, около 300 видов птиц, сотни буйволов, гиен и антилоп.

© CC0 Африканский слон, Кения © CC0 Африканский слон, Кения

Само подземелье весьма обширное: пространство пещеры на 200 метров уходит в склон горы. В этом месте можно наблюдать странное явление, которое дало Китуму второе название — "Пещера ночных слонов".

За непонятным поведением крупных животных кенийцы наблюдают из поколения в поколение — слоны и другие регулярно заходят в эту пещеру, причем не по одному, а целыми группами.

Сами коренные жители, африканцы из племени масаи, очень боятся этого места. Ведь, согласно древним поверьям, пещера забирает человеческие жизни.

Умерли страшной смертью

Это можно было бы расценивать как очередную африканскую "страшилку", но ученым достоверно известны несколько случаев гибели иностранцев, вошедших в зловещее подземелье.

В 1980 году французский инженер с близлежащего сахарного завода заразился вызывающим некроз тканей Марбургским вирусом во время посещения пещеры Китум. Он скоропостижно скончался в больнице Найроби.

© Depositphotos.com / chanawit Пациент перед операцией © Depositphotos.com / chanawit Пациент перед операцией

Семь лет спустя в пещере Китум погибла еще одна жертва — датский школьник, приехавший на каникулы с семьей. Мальчик умер от родственного геморрагического вируса, который теперь называется вирусом Равна.

"Все начиналось с высокой температуры, лихорадки 39–40 градусов, головных и мышечных болей, тошноты. А вот на пятые-седьмые сутки проявлялся геморрагический синдром — кровоизлияние на коже в виде сыпи. Причиной смерти пациентов являются кровотечение, септический шок и обезвоживание организма", — рассказала врач-эпидемиолог Ольга Колпак.

Экспедиция армии США

После инцидентов 1980-х годов Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США решил организовать экспедицию в пещеру Китум, чтобы разобраться, откуда взялись смертельные вирусы. Для защиты исследователи облачились в герметичные фильтрующие костюмы.

Специалисты выяснили, что пещеру Китум часто посещают карликовые зеленые мартышки. Вскрытие тел этих животных стало причиной разгоревшегося заражения в 1967 году в Марбурге.

Однако обезьяны не являются первичными носителями вируса. Кроме них ученые обнаружили в подземелье целые колонии летучих мышей — крыланов, которые являются разносчиками страшных инфекций.

Кто опаснее всего?

"Лихорадка Марбург была зафиксирована в 2007 году в августе у двух мужчин: у шахтеров, которые работали на рудниках в Уганде и Габоне. Переносчиком инфекции были, проведены исследования, летучие мыши. Эти же летучие мыши и обитают в пещере Китум", — говорит Ольга Колпак.

Исследовали нашли вирус у одной беременной самки летучей мыши из пещеры Китум. Вирус находился в ее печени, селезенке и легочной ткани. Существует большая вероятность, что заразившиеся иностранцы проходили мимо колонии инфицированных рукокрылых.

Кроме того, исследования показали: крыланы могут переносить не только Марбург, но и лихорадку Эбола. Однако официально пещеру Китум медики и ученые не признали источником какой-либо биологической опасности.

Одной тайной меньше

Правда, есть и другая загадка этого места. Почему сюда приходят слоны, причем целыми группами? Как выяснилось, за солью. Травоядным животным ее в принципе всегда не хватает, и особенно в засушливое время.

"Каменная соль важна для всех животных, потому что с ее помощью животное может осуществить общую минерализацию организма", — рассказал член Общественного совета базовой организации государств-участников СНГ по экологическому образованию Владимир Пинаев.

© Pixabay / analogicus Соль © Pixabay / analogicus Соль