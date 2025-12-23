Рейтинг@Mail.ru
Пещера, которую называют самой смертоносной на Земле: почему боятся Китум
17:38 23.12.2025 (обновлено: 17:57 23.12.2025)
Пещера, которую называют самой смертоносной на Земле: почему боятся Китум
Пещера, которую называют самой смертоносной на Земле: почему боятся Китум
Пещера, которую называют самой смертоносной на Земле: почему боятся Китум

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Пещера Китум: место, от которого местные племена отворачиваются в ужасе, а местные дети слушают о нем страшные сказки. Казалось бы, обычная африканская пещера — но под ее сводами скрывается угроза, способная потрясти весь мир.
Что же так напугало ученых в прошлом веке? И почему сегодня мы снова задаемся вопросом: не станет ли это место источником новой глобальной пандемии?

"Пещера забирает человеческие жизни"

Печально знаменитая пещера Китум расположена на востоке Африки у подножия потухшего вулкана. На склонах бурлит жизнь: произрастают густые леса, а также обитают более 400 слонов, около 300 видов птиц, сотни буйволов, гиен и антилоп.
© CC0Африканский слон, Кения
Африканский слон, Кения - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© CC0
Африканский слон, Кения
Само подземелье весьма обширное: пространство пещеры на 200 метров уходит в склон горы. В этом месте можно наблюдать странное явление, которое дало Китуму второе название — "Пещера ночных слонов".
За непонятным поведением крупных животных кенийцы наблюдают из поколения в поколение — слоны и другие регулярно заходят в эту пещеру, причем не по одному, а целыми группами.
Сами коренные жители, африканцы из племени масаи, очень боятся этого места. Ведь, согласно древним поверьям, пещера забирает человеческие жизни.
© Фото : Unsplash/John McArthurПлемя масаи в Кении
Племя масаи в Кении - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : Unsplash/John McArthur
Племя масаи в Кении

Умерли страшной смертью

Это можно было бы расценивать как очередную африканскую "страшилку", но ученым достоверно известны несколько случаев гибели иностранцев, вошедших в зловещее подземелье.
В 1980 году французский инженер с близлежащего сахарного завода заразился вызывающим некроз тканей Марбургским вирусом во время посещения пещеры Китум. Он скоропостижно скончался в больнице Найроби.
© Depositphotos.com / chanawitПациент перед операцией
Пациент перед операцией - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Depositphotos.com / chanawit
Пациент перед операцией
Семь лет спустя в пещере Китум погибла еще одна жертва — датский школьник, приехавший на каникулы с семьей. Мальчик умер от родственного геморрагического вируса, который теперь называется вирусом Равна.
"Все начиналось с высокой температуры, лихорадки 39–40 градусов, головных и мышечных болей, тошноты. А вот на пятые-седьмые сутки проявлялся геморрагический синдром — кровоизлияние на коже в виде сыпи. Причиной смерти пациентов являются кровотечение, септический шок и обезвоживание организма", — рассказала врач-эпидемиолог Ольга Колпак.
© Fotolia / svetamartРебенок с высокой температурой
Ребенок с высокой температурой - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Fotolia / svetamart
Ребенок с высокой температурой

Экспедиция армии США

После инцидентов 1980-х годов Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США решил организовать экспедицию в пещеру Китум, чтобы разобраться, откуда взялись смертельные вирусы. Для защиты исследователи облачились в герметичные фильтрующие костюмы.
Специалисты выяснили, что пещеру Китум часто посещают карликовые зеленые мартышки. Вскрытие тел этих животных стало причиной разгоревшегося заражения в 1967 году в Марбурге.
© Фото : HersfoldАфриканская зеленая мартышка
Африканская зеленая мартышка - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : Hersfold
Африканская зеленая мартышка
Однако обезьяны не являются первичными носителями вируса. Кроме них ученые обнаружили в подземелье целые колонии летучих мышей — крыланов, которые являются разносчиками страшных инфекций.

Кто опаснее всего?

"Лихорадка Марбург была зафиксирована в 2007 году в августе у двух мужчин: у шахтеров, которые работали на рудниках в Уганде и Габоне. Переносчиком инфекции были, проведены исследования, летучие мыши. Эти же летучие мыши и обитают в пещере Китум", — говорит Ольга Колпак.
Исследовали нашли вирус у одной беременной самки летучей мыши из пещеры Китум. Вирус находился в ее печени, селезенке и легочной ткани. Существует большая вероятность, что заразившиеся иностранцы проходили мимо колонии инфицированных рукокрылых.
CC BY-SA 2.0 / Jessicajil / Lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) bats roostingЛетучие мыши во время спячки
Летучие мыши во время спячки - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
CC BY-SA 2.0 / Jessicajil / Lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) bats roosting
Летучие мыши во время спячки
Кроме того, исследования показали: крыланы могут переносить не только Марбург, но и лихорадку Эбола. Однако официально пещеру Китум медики и ученые не признали источником какой-либо биологической опасности.

Одной тайной меньше

Правда, есть и другая загадка этого места. Почему сюда приходят слоны, причем целыми группами? Как выяснилось, за солью. Травоядным животным ее в принципе всегда не хватает, и особенно в засушливое время.
"Каменная соль важна для всех животных, потому что с ее помощью животное может осуществить общую минерализацию организма", — рассказал член Общественного совета базовой организации государств-участников СНГ по экологическому образованию Владимир Пинаев.
© Pixabay / analogicus Соль
Соль - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Pixabay / analogicus
Соль
Стоит заметить, что, несмотря на свою дурную славу, пещера привлекает множество туристов, ежегодно туда наведываются смельчаки со всего мира, и пока что никто из тех, кто спустился туда в XXI веке, не погиб.
 
 
 
