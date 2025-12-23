Рейтинг@Mail.ru
16:49 23.12.2025
В парке "Земля Прайда" установили памятник погибшему львенку Тайсону
В парке "Земля Прайда" установили памятник погибшему львенку Тайсону
краснодарский край, краснодар, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Памятник погибшему львенку Тайсону, который боролся за жизнь после травм от жестокого обращения со стороны хозяев, установили в подмосковном парке львов "Земля Прайда", сообщается в Telegram-канале парка.
Годом ранее "Земля прайда" приняла львенка Тайсона из Краснодарского края после обращения местных зоозащитников. В парке рассказали, что в Краснодаре львенок "гулял по рукам", и в Подмосковье приехал с четырьмя сломанными лапами и позвоночником.
Сотрудники парка и ветеринары долго боролись за жизнь львенка, он даже начал понемногу самостоятельно ходить. Но когда Тайсон начал расти, его состояние резко ухудшилось из-за обострившихся проблем с поджелудочной железой в результате высотной травмы (маленького львенка неизвестные выкинули со второго этажа) и 4 августа Тайсон умер.
«
"Наконец-то приехал памятник, который сделан по одной из последних фотографий Тайсона. Была сложная работа, мы обратились к высококлассным специалистам, у которых получилось увековечить именно Тайсона, а не просто сделать фигуру львёнка", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, место для памятника было выбрано рядом с бывшим вольером Тайсона. Памятник установлен на том же месте, где похоронен прах львенка.
"Хоть Тайсона и нет с нами, но он был счастлив, он узнал не только жестокость людей (которые выбросили его из окна и обращались как с куклой, переломав его), но ещё успел понять, что такое любовь, забота, настоящие друзья и свой вольер, рядом с которым он теперь останется навсегда", - рассказали в Telegram-канале парка.
В Московском зоопарке рассказали о памятнике медведю Диксону
1 ноября 2024, 13:52
 
Краснодарский крайКраснодарМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
