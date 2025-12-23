https://ria.ru/20251223/pamyatnik-2064136237.html
В парке "Земля Прайда" установили памятник погибшему львенку Тайсону
В парке "Земля Прайда" установили памятник погибшему львенку Тайсону
В парке "Земля Прайда" установили памятник погибшему львенку Тайсону
Памятник погибшему львенку Тайсону, который боролся за жизнь после травм от жестокого обращения со стороны хозяев, установили в подмосковном парке львов "Земля... РИА Новости, 23.12.2025
В парке "Земля Прайда" установили памятник погибшему львенку Тайсону
В подмосковном парке "Земля Прайда"установили памятник погибшему львёнку Тайсону
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Памятник погибшему львенку Тайсону, который боролся за жизнь после травм от жестокого обращения со стороны хозяев, установили в подмосковном парке львов "Земля Прайда", сообщается
в Telegram-канале парка.
Годом ранее "Земля прайда" приняла львенка Тайсона из Краснодарского края
после обращения местных зоозащитников. В парке рассказали, что в Краснодаре
львенок "гулял по рукам", и в Подмосковье
приехал с четырьмя сломанными лапами и позвоночником.
Сотрудники парка и ветеринары долго боролись за жизнь львенка, он даже начал понемногу самостоятельно ходить. Но когда Тайсон начал расти, его состояние резко ухудшилось из-за обострившихся проблем с поджелудочной железой в результате высотной травмы (маленького львенка неизвестные выкинули со второго этажа) и 4 августа Тайсон умер.
«
"Наконец-то приехал памятник, который сделан по одной из последних фотографий Тайсона. Была сложная работа, мы обратились к высококлассным специалистам, у которых получилось увековечить именно Тайсона, а не просто сделать фигуру львёнка", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, место для памятника было выбрано рядом с бывшим вольером Тайсона. Памятник установлен на том же месте, где похоронен прах львенка.
"Хоть Тайсона и нет с нами, но он был счастлив, он узнал не только жестокость людей (которые выбросили его из окна и обращались как с куклой, переломав его), но ещё успел понять, что такое любовь, забота, настоящие друзья и свой вольер, рядом с которым он теперь останется навсегда", - рассказали в Telegram-канале парка.