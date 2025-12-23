В парке "Земля Прайда" установили памятник погибшему львенку Тайсону

Сотрудники парка и ветеринары долго боролись за жизнь львенка, он даже начал понемногу самостоятельно ходить. Но когда Тайсон начал расти, его состояние резко ухудшилось из-за обострившихся проблем с поджелудочной железой в результате высотной травмы (маленького львенка неизвестные выкинули со второго этажа) и 4 августа Тайсон умер.

"Наконец-то приехал памятник, который сделан по одной из последних фотографий Тайсона. Была сложная работа, мы обратились к высококлассным специалистам, у которых получилось увековечить именно Тайсона, а не просто сделать фигуру львёнка", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, место для памятника было выбрано рядом с бывшим вольером Тайсона. Памятник установлен на том же месте, где похоронен прах львенка.

"Хоть Тайсона и нет с нами, но он был счастлив, он узнал не только жестокость людей (которые выбросили его из окна и обращались как с куклой, переломав его), но ещё успел понять, что такое любовь, забота, настоящие друзья и свой вольер, рядом с которым он теперь останется навсегда", - рассказали в Telegram-канале парка.