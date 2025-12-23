На Западе забили тревогу из-за нового российского оружия

Рейтинг@Mail.ru
17:16 23.12.2025 (обновлено: 20:04 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/oruzhie-2064142682.html
Российский истребитель пятого поколения Су-57 заметно превосходит западные самолеты по многим показателям, пишет The National Interest. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T17:16:00+03:00
2025-12-23T20:04:00+03:00
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
су-57
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055953266_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_59b8050cd6c0c25fb109c4eb0d373ed9.jpg
россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-57, в мире
Россия, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Су-57, В мире
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57 заметно превосходит западные самолеты по многим показателям, пишет The National Interest.
"Су-57 — это первый в России истребитель пятого поколения. Но в отличие от западных образцов, в нем сделан больший акцент на маневренность. Малозаметность и приборы обнаружения тоже важны, но главной визитной карточкой Су-57 является его способность маневрировать на экстремальных углах атаки, что часто вызывает изумление у зрителей на международных авиашоу", — говорится в публикации.
Как уточняется, особое внимание к маневренности стало отражением характерных для России принципов проектирования - управляемости и поражающего действия в полете.
Накануне объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что планирует расширить производственные мощности для наращивания поставок истребителей Су-57 в российские войска и продвижения этих машин на экспорт.
В госкорпорации заявили, что самолет совершил первый полет с перспективным двигателем пятого поколения "Изделие 177".
Американский наземный ракетный комплекс Typhon в Японии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Достанет до Урала. Какое оружие США хотят разместить в Европе
Вчера, 08:00
