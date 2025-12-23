На Западе забили тревогу из-за нового российского оружия

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57 заметно превосходит западные самолеты по многим показателям, пишет The National Interest.
"Су-57 — это первый в России истребитель пятого поколения. Но в отличие от западных образцов, в нем сделан больший акцент на маневренность. Малозаметность и приборы обнаружения тоже важны, но главной визитной карточкой Су-57 является его способность маневрировать на экстремальных углах атаки, что часто вызывает изумление у зрителей на международных авиашоу", — говорится в публикации.
Как уточняется, особое внимание к маневренности стало отражением характерных для России принципов проектирования - управляемости и поражающего действия в полете.
Накануне объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что планирует расширить производственные мощности для наращивания поставок истребителей Су-57 в российские войска и продвижения этих машин на экспорт.
В госкорпорации заявили, что самолет совершил первый полет с перспективным двигателем пятого поколения "Изделие 177".
