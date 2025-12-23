https://ria.ru/20251223/opasnost-2064143193.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 23.12.2025
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T17:18:00+03:00
2025-12-23T17:18:00+03:00
2025-12-23T17:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128318_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_b228cd57b6d13d8021c9f7e47322c9f3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128318_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f048cdae6a833449719097089711ebf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгородской области