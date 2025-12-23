https://ria.ru/20251223/odezhda-2064101564.html
Число МСП-производителей зимней одежды в Подмосковье превысило 1,2 тысячи
В Подмосковье количество производителей зимней одежды среди малого и среднего предпринимательства (МСП) превысило 1,2 тысячи, сообщает пресс-служба министерства
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Подмосковье количество производителей зимней одежды среди малого и среднего предпринимательства (МСП) превысило 1,2 тысячи, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В Подмосковье на сегодняшний день в секторе МСП работает более 1,2 тысячи предприятий, которые занимаются изготовлением зимней одежды", — рассказала заместитель председателя регионального правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что за пять лет количество компаний в этой сфере региона выросло почти на 26%, а занятость в секторе увеличилась на 42% и достигла 12,6 тысячи специалистов.