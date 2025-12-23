Рейтинг@Mail.ru
Число МСП-производителей зимней одежды в Подмосковье превысило 1,2 тысячи
15:04 23.12.2025
Число МСП-производителей зимней одежды в Подмосковье превысило 1,2 тысячи
В Подмосковье количество производителей зимней одежды среди малого и среднего предпринимательства (МСП) превысило 1,2 тысячи, сообщает пресс-служба министерства
Число МСП-производителей зимней одежды в Подмосковье превысило 1,2 тысячи

© Фото : Пресс-служба ДИПП Девушка в зимней одежде
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Девушка в зимней одежде. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Подмосковье количество производителей зимней одежды среди малого и среднего предпринимательства (МСП) превысило 1,2 тысячи, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В Подмосковье на сегодняшний день в секторе МСП работает более 1,2 тысячи предприятий, которые занимаются изготовлением зимней одежды", — рассказала заместитель председателя регионального правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что за пять лет количество компаний в этой сфере региона выросло почти на 26%, а занятость в секторе увеличилась на 42% и достигла 12,6 тысячи специалистов.
Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Восемь бизнесменов присоединились к региональному бренду "Сделано на Ямале"
